Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
Российская промышленность продолжает демонстрировать стабильный рост и успешно преодолевать трудности, расширяя свои возможности.

Российская промышленность демонстрирует впечатляющие результаты в преодолении трудностей и активно расширяет свои возможности, чем гордятся наблюдатели отрасли. Несмотря на наличие определенных проблем, достижения не остаются незамеченными. Согласно отчету Росстата, объем промышленного производства в 2023 году увеличился на 3,5%, что в пять раз превышает прошлогодние показатели.За последние годы доля импортной продукции в значительной степени сократилась в различных сферах. Анализ ВШЭ показывает, что доля отечественной продукции в промышленном комплексе составляет более 60%, а в некоторых отраслях даже достигает 90%. Однако некоторые сегменты по-прежнему остаются зависимыми от импорта, несмотря на достигнутые успехи, что аналогично показателям США и Индии.

В мае 2024 года в России были открыты несколько новых производств, включая три крупных проекта с инвестициями более 1 млрд рублей. Так, ведущий отечественный производитель средств защиты растений «Август» запустил в Татарстане в рамках Особой экономической зоны «Алабуга» завод по производству полимерной продукции для сельского хозяйства – зерновых рукавов и пленочных материалов. Емкость предприятия составляет 10 тыс. тонн продукции в год.

реклама

На оборудованных передовой техникой цехах также начнут производство зерновых рукавов из пятислойной пленки (15 тыс. в год), которые ранее импортировались из-за рубежа. Общие вложения в реализованный за девять месяцев проект составили 2 млрд рублей. Общая площадь комплекса – 11 тыс. кв. м.

Кроме того, в мае при поддержке Фонда Развития Промышленности компания «Щелково Агрохим» запустила роботизированный цех (5 тыс. кв. м) по производству инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян (20 тыс. тонн продукции в год). Уникальность данного объекта заключается в его площади и оснащении, не имеющих аналогов в нашей стране. Благодаря реализации проекта общей стоимостью 1,8 млрд рублей, удастся частично снизить зависимость от импорта и укрепить позиции на рынке.

В Тульской области в рамках ОЭЗ «Узловая» компания «Промет» запустила завод по производству электромеханических листогибочных прессов – единственный в России такого рода предприятие. Пресс V-Bend предназначен для гибки металла толщиной от 0,5 до 10 мм с длиной гиба от 900 мм до 3 м.

Начало июня также принесло открытие нескольких новых производств. В частности, в Брянской области в городе Дятьково «Мебельная компания «Катюша» (входящая в DMI Group) построила новый цех на сумму 1 млрд рублей при поддержке Фонда Развития Промышленности, что позволит увеличить объем производства предприятия в 7,5 раза – до 36 тыс. комплектов кухонной мебели в год.

Благодаря современному оборудованию, компания стала первым производителем в России фасадов с интегрированной ручкой, которые ранее приобретались за границей. Все упомянутые проекты реализованы в рамках программы «Импортозамещение», их уникальность и масштаб способствуют сильному развитию отечественной промышленности.

#новости #импортозамещение #рабочие места #брянская область #татарстан #алабуга #тульская область #dmi group #узловая #щелково агрохим
+
Написать комментарий (0)
Санкции США против Мосбиржи — как теперь будут определять курс доллара в России
Италия останется без новых немецких танков Leopard 2A8: переговоры между Leonardo и KNDS прекращены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
4
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
+
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
1
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
+
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
10
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
1
NVIDIA может разочаровать геймеров в 2024 году — серия Blackwell не принесёт значительного роста fps
12
ВКС России нанесли ряд ударов по объектам ВСУ
4
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
6
Известная китайская компания переименовала процессоры Intel Xeon 6E и продаёт их как свой продукт
+
Геймерская механическая клавиатура Nubia Redmagic 1S получила 1.47-дюймовый экран и цену менее $100
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
1
В России построят завод по производству запчастей для дробильных машин, горной и специальной техники
+
Российская компания расширяет выпуск чипов и намерена увеличить производство с 1 млн до 10 млн в год
1

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
73
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
23
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
26
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
34
Правда и ложь о Genshin Impact
3
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
5

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
06:35
Про пульс нормально пишет. Daemon already running. Скажем так, все очевидные (ну для меня) моменты, типа пульса или драйверов я глянул. Кстати многие ругаются на драйвера звука на tuf x570 под убунту...
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Oleg Tereshkin
06:30
3060 и 4060 равны ? 7600 быстрее чем 4060 ... Ну да ну да 😉
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Владимир
06:07
когда там уже вестерндижиталь анонсирует дешовое) а то дорогое надоело.
Western Digital анонсировала революционный 2-терабитный кристалл 3D QLC NAND
-=LeKtoR=-
05:59
Продал пару лет назад 3080 за 50к и взял 4080 за 115к (от гиги). Очень доволен,играю в 2к. Пятитысячку наверняка пропущу если кто-нить сороковку не перекупит у меня. Есть такой психологический барьер ...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Эдуард Кузнецов
05:49
Он называет его ласково, "амудэ"
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Cowboy Huggies
05:47
Почему не пишешь на своем хохляцком языке, а на вражеском?
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
Иван Горыныч
05:47
Можно конечно долго смеяться, но в это самое время, по экономике России, США был нанесён ядерный удар и чё теперь?😂😂😂 Можно напомнить что сутки нахождения только АПЛ в походе обходится виртуальному...
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
SkyMaXX
05:40
А ещё супер было бы, чтобы сделали оболочку для андроида, чтобы работали живые плитки как на оригинальном Windows 10 Mobile
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
El Grechko
05:16
Так на твоих скриншотах дизлайки скрыты.
"Xbox победа" и другие приключения Фила Спенсера (июнь 2024)
Стас Лукинов
05:09
Не знаю как у всех, но у меня на 11й винде игры работают в разы хуже. Ставил где-то год назад впервые эту операционную систему, запустил игру и вижу непонятные просадки в FPS, подумал ну наверное како...
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем