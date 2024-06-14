Российская промышленность продолжает демонстрировать стабильный рост и успешно преодолевать трудности, расширяя свои возможности.

Российская промышленность демонстрирует впечатляющие результаты в преодолении трудностей и активно расширяет свои возможности, чем гордятся наблюдатели отрасли. Несмотря на наличие определенных проблем, достижения не остаются незамеченными. Согласно отчету Росстата, объем промышленного производства в 2023 году увеличился на 3,5%, что в пять раз превышает прошлогодние показатели. За последние годы доля импортной продукции в значительной степени сократилась в различных сферах. Анализ ВШЭ показывает, что доля отечественной продукции в промышленном комплексе составляет более 60%, а в некоторых отраслях даже достигает 90%. Однако некоторые сегменты по-прежнему остаются зависимыми от импорта, несмотря на достигнутые успехи, что аналогично показателям США и Индии.

В мае 2024 года в России были открыты несколько новых производств, включая три крупных проекта с инвестициями более 1 млрд рублей. Так, ведущий отечественный производитель средств защиты растений «Август» запустил в Татарстане в рамках Особой экономической зоны «Алабуга» завод по производству полимерной продукции для сельского хозяйства – зерновых рукавов и пленочных материалов. Емкость предприятия составляет 10 тыс. тонн продукции в год.

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На оборудованных передовой техникой цехах также начнут производство зерновых рукавов из пятислойной пленки (15 тыс. в год), которые ранее импортировались из-за рубежа. Общие вложения в реализованный за девять месяцев проект составили 2 млрд рублей. Общая площадь комплекса – 11 тыс. кв. м.

Кроме того, в мае при поддержке Фонда Развития Промышленности компания «Щелково Агрохим» запустила роботизированный цех (5 тыс. кв. м) по производству инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян (20 тыс. тонн продукции в год). Уникальность данного объекта заключается в его площади и оснащении, не имеющих аналогов в нашей стране. Благодаря реализации проекта общей стоимостью 1,8 млрд рублей, удастся частично снизить зависимость от импорта и укрепить позиции на рынке.

В Тульской области в рамках ОЭЗ «Узловая» компания «Промет» запустила завод по производству электромеханических листогибочных прессов – единственный в России такого рода предприятие. Пресс V-Bend предназначен для гибки металла толщиной от 0,5 до 10 мм с длиной гиба от 900 мм до 3 м.

Начало июня также принесло открытие нескольких новых производств. В частности, в Брянской области в городе Дятьково «Мебельная компания «Катюша» (входящая в DMI Group) построила новый цех на сумму 1 млрд рублей при поддержке Фонда Развития Промышленности, что позволит увеличить объем производства предприятия в 7,5 раза – до 36 тыс. комплектов кухонной мебели в год.

Благодаря современному оборудованию, компания стала первым производителем в России фасадов с интегрированной ручкой, которые ранее приобретались за границей. Все упомянутые проекты реализованы в рамках программы «Импортозамещение», их уникальность и масштаб способствуют сильному развитию отечественной промышленности.