РИА Новости: Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, отметил, что объем товарооборота между Россией и африканскими странами увеличился на 30% за прошлый год, достигнув около 25 млрд долларов. Это является важным показателем развития экономических связей и нельзя не радоваться такому положительному тренду.

Российские товары на африканском рынке находят все большее признание, что подтверждается практическим удвоением объема продаж за прошедший год. Несмотря на попытки некоторых стран, включая США, ограничить торговлю между Россией и Африкой, российский ассортимент включает разнообразные товары, начиная с продукции сельского хозяйства и удобрений, и заканчивая продукцией нефтехимической промышленности и оборудованием.

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С учетом стремления России расширить производство промышленных товаров, ключевым фактором являются перспективные рынки сбыта. Африка, с ее огромным числом населения, становится все более привлекательным партнером для российских поставщиков. Египет на сегодняшний день является основным торговым партнером России в регионе, сопоставимо важными являются также Алжир, Сенегал и Марокко.

Несмотря на положительные изменения, есть огромный потенциал для дальнейшего роста российско-африканских торговых отношений, поскольку доля африканского континента в общем объеме экспорта России составляет всего 5%. В сравнении с Китаем, у которого товарооборот с Африкой превышает 254 млрд долларов, у России есть значительное пространство для расширения экономического сотрудничества в регионе.

Китай демонстрирует тесное сотрудничество с африканскими странами, инвестируя в различные отрасли экономики континента. Однако последние годы привели к сокращению инвестиций из-за накопленных долгов африканских стран перед Китаем. Это открывает новые возможности для других стран, включая Россию, в установлении плодотворного экономического сотрудничества с африканским континентом.

Несмотря на положительные сдвиги, потенциал для дальнейшего укрепления российско-африканского сотрудничества остается огромным. Российским компаниям предстоит активно развивать свою присутствие на африканских рынках, стремясь к увеличению доли экспорта и углублению взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. Успешное экономическое взаимодействие с африканским континентом является важным элементом стратегии России по расширению своего влияния в регионе и способствует укреплению международной позиции страны.