Внутренняя записка, полученная The Intercept: Журналистам, освещающим действия Израиля в секторе Газа, ограничить использование терминов «геноцид» и «этническая чистка» и «избегать» использования фразы «оккупированная территория» при описании палестинской земли.

В сети появилась служебная записка проливающая свет на внутреннюю кухню The New York Times. Служебная записка от руководства этой знаменитой газеты раскрыла стратегию, которая рекомендовала журналистам избегать определенных терминов при описании событий в секторе Газы. Редакторы настоятельно советовали не употреблять слова "геноцид", "этнические чистки" и "оккупированные территории", и подобные выражения, что вызывают широкий общественный резонанс.

По данным The Intercept, редакторы The New York Times также запретили использование терминов, таких как "резня", "беженцы" и "оккупированные территории". Вместо них предлагалось выбирать более менее эмоционально окрашенные выражения. Например, вместо слова "бойцы" для обозначения ХАМАС предлагалось использовать определение "террористы".

реклама





Анализ The Intercept выявил, что эти редакционные директивы склоняли журналистов к выстраиванию более благоприятного для Израиля контекста. Многие критики осудили такой подход, утверждая, что такие действия недопустимо искажают общественное мнение о конфликте. Отказ от употребления терминов "оккупированные территории" и "геноцид" могут привести к искажению реальной картины событий в Газе.

"Подобные редакционные манипуляции создают двойные стандарты и могут повлиять на понимание сути конфликта", отметил источник The Intercept. "Игнорирование термина 'оккупированные территории' приводит к тому, что находящаяся в центре проблемы оккупация исчезает из контекста конфликта. Это серьезное искажение реальности".

Тем не менее, несмотря на подобные критические аспекты, журналисты The New York Times были награждены Пулитцеровской премией за свою работу посвященную событиям на Ближнем Востоке. Возможно, это стало признанием их профессионализма и труда, хотя критика на адрес редакции остается открытой и дает основание для дальнейших расследований и обсуждений.

Пулитцеровская премия — это безусловно одно из самых значимых и почетных отличий в мире журналистики. Она присуждается за выдающиеся достижения в области репортажей и расследований, являясь своеобразным ориентиром для журналистов.