Mainichi Shimbun: в сентябре 2024 года в Японии начнутся клинические испытания препарата, направленного на восстановление роста зубов. Эти исследования пройдут на базе клиники Киотского университета.

Сегодня потеря зубов больше не является нерешаемой проблемой, благодаря прогрессивным технологиям в области зубопротезирования. Однако при протезировании зубов пациент может столкнуться с различными проблемами.

Протезы могут вызывать болевые ощущения, раздражение десен, натирание и дискомфорт при еде и разговоре. Некорректно изготовленные протезы или их неправильное позиционирование могут создать проблемы с жеванием пищи, что приведет к недостаточному перевариванию пищи и недостаточному питанию. Так же если протезы плотно не прилегают к деснам или некачественно выполнены, это может стать причиной раздражения и воспаления десен, а также привести к развитию пародонтита. Тем не менее, для некоторых людей это может быть не самым оптимальным и желаемым решением. В Японии научными сотрудниками Университета Киото был разработан уникальный препарат, способствующий выращиванию третьего полного комплекта зубов. Этому открытию предшествовали длительные исследования и кропотливая работа над деталями в области генной технологии.

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По сути, у человека и млекопитающих есть два набора зубов: молочные, которые по естественным причинам заменяются на постоянные, и второй набор, который при правильном уходе может прослужить всю жизнь. Однако по разным причинам зубная эмаль может разрушаться, что приводит к их потере. Основные угрозы для зубов — это кариес, пародонтит и травмы, которые могут привести к их повреждению либо потере. Исследователи обнаружили, что у людей существует потенциально возможный третий набор зубов, находящийся в спящем состоянии в виде зародышей.

Ученые провели эксперименты, которые доказали, что подавление белка USAG-1 способствует активации роста новых зубов. Применение соответствующего антитела к этому белку не только способствует выращиванию отсутствующих зубов, но и стимулирует процесс роста третьего набора зубов. Опыты на животных показали обнадеживающие результаты, что стимулировало готовность к проведению эксперимента по выращиванию третьего набора зубов у людей уже осенью текущего года.

В случае успешного исхода, коммерчески доступный препарат может появиться на японских прилавках уже в 2030 году, обеспечивая возможность восстановления зубов без необходимости установки протезов или имплантатов.