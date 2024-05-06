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gotreksson
Bild: Германия потеряла звание самой трудолюбивой страны в мире
"Суровая правда о работе: американцы считают нас ленивыми. Но так ли это?" — немцы потеряли звание самых трудолюбивых людей в мире, уступив даже полякам в рейтинге трудолюбия, сообщает Bild.

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Недавнее исследование, опубликованное агентством Bloomberg, вызвало шумные обсуждения в связи с анализом трудовой активности в различных странах. Оказалось, что Германия заняла всего лишь пятое место по количеству часов, потраченных на работу на одного человека среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Лидерами рейтинга стали такие страны, как Новая Зеландия, Чехия, Австралия, Польша и даже США. Аналитики из Германии тоже согласились с представленными данными, подтвердив, что в среднем каждый житель Германии теперь трудится всего 34,7 часа в неделю — самое низкое значение за всю историю страны. Это факт, который, в сочетании с ростом числа больничных, выходных и сокращенных рабочих дней, заставляет подниматься на повестку дня вопрос о реальной мотивации к труду в немецком обществе. Не стоит забывать, что Германия также бьет все рекорды по продолжительности отпусков в год - 30 дней. По мере улучшения экономической ситуации в стране, многие люди перестали видеть смысл в "бесконечной" работе, которая была характерна для послевоенных лет. Такой вывод делают эксперты, анализируя результаты проведенных опросов. Налоговая система также сыграла свою роль в данной ситуации, поскольку высокие налоговые ставки побуждают некоторых людей уменьшить свою трудовую активность.

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Тем не менее Германия остается лидером в мировой экономике по производительности труда. Немецкие работники оказываются на 27% более производительными, чем их коллеги из Великобритании, которые работают примерно 1 680 часов в год. При этом немцы работают меньше, но достигают более высоких результатов.

Стоит упомянуть, что Греция лидирует среди стран мира по количеству отработанных часов в неделю: от 47 до 51 часа для группы от 20 до 65 лет. Интересно, что в Греции 11% работающих людей трудятся на неполную ставку, в то время как в Нидерландах этот показатель выше и составляет 37,7%. Швейцария с 27% и Австралия с 25,9% следуют за ними.

Примечательно, что в Греции заметно высокий процент самозанятых - 34,1% населения. Этот показатель стоит только после Колумбии, где доля самозанятых достигает 51,3%.

Одни из лучших условий труда в мире у жителей Нидерландов, Франции и Дании, которые работают в среднем 1 500 часов в год (30 часов в неделю). Эти данные подтверждают результаты опросов, проведенных Всемирным экономическим форумом.

Гражданин России в среднем работает около 1975 часов в год. Этот показатель выше среднего для стран ОЭСР и может отражать особенности трудовой культуры в России. Длинный рабочий день и неделя в сочетании с меньшим количеством дней отпуска приводят к такому результату. Сравнивая эту цифру с другими странами, можно увидеть различия в подходах к организации труда и балансе между работой и личной жизнью.

#новости #россия #германия #статистика #продуктивность #отпуск #рабочий день #рабочий график #оэср #трудоголик
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