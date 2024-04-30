На Сугодинско-Огоджинском месторождении угля в Селемджинском районе приступили к строительству первой обогатительной фабрики на 2 млн т в год.

Идея создания комплекса обогатительных фабрик на крупнейшем дальневосточном месторождении угля марок Г, СС, Т и А в Приамурье обсуждалась начиная еще со времен СССР. Первые активные шаги по этому проекту были предприняты в 1990-х, однако идея тогда не была воплощена на практике. Вновь к этой задумке возвращались позднее, но до последнего времени судьба объекта оставалась под большим вопросом.

Наконец, в апреле 2024 года начали создавать комплекс обогатительных фабрик на этом месторождении, что должно позволить добывать здесь около 32 млн тонн ископаемого топлива к концу десятилетия. Оценивается, что балансовые запасы составляют около 2 млрд тонн.

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Сугодинско-Огоджинское месторождение угля, расположенное в Селемджинском районе Амурской области, было открыто еще в 1930 году. Несмотря на высокое качество угля с низким содержанием серы и фосфора, его разработка началась лишь в 2020 году из-за отсутствия подходящей инфраструктуры. В 2020 году было добыто всего 200 тыс. тонн угля, а в 2023 году показатель увеличился до 1,4 млн тонн. Проблема с вывозом остается актуальной, но планируется ее решить в ближайшем будущем, что позволит увеличить добычу в десятки раз. На территории месторождения будет построено семь обогатительных фабрик. Строительство первой фабрики началось в начале 2024 года, с планами запустить объект к концу года. Также в ближайшие месяцы начнется строительство первой из шести фабрик производственной мощностью 5 млн тонн угля в год. Полный комплекс будет завершен к 2028 году.

Проблему с транспортировкой сырья решат с помощью железнодорожной ветки, которую планируют протянуть до станции Февральск на Байкало-Амурской магистрали. К началу мая 2024 года было проложено около 40 км рельсовой дороги из запланированных 140 км. В начале 1990-х годов также планировалось начать строительство этой линии, но из-за природного заказника "Гербиканский" пришлось изменить планы. Тем не менее в итоге эту инициативу решили реализовать, что придаст новое дыхание промышленному развитию региона.

В 2013 году железнодорожное соединение между Огоджа и Февральском было включено в "Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения". На следующий год госкорпорация "Ростех" заявила о своем намерении создать соответствующую инфраструктуру и добывать более 20 миллионов тонн угля в Приамурье. Планировалось, что строительство железной дороги будет осуществляться при поддержке федеральных властей, а работы на месторождении будут выполняться совместно с партнерами из Китая.

В 2015 году было основано ООО "Огоджинская угольная компания". Однако через два года китайская компания Shenhua покинула проект. Ею заменила "Востокуголь", но в 2021 году доля компании была приобретена компанией "А-Проперти". В сентябре 2022 года сообщалось, что последняя скорее всего не будет заниматься созданием необходимой инфраструктуры в ближайшем будущем из-за фокуса на развитие Эльгинского месторождения коксующего угля и строительство 500-километровой частной железной дороги к тихоокеанскому побережью. Тем не менее, позднее были объявлены планы о начале крупномасштабной кампании в Селемджинском районе. Планируется, что после достижения предприятием полной мощности, на нем будет работать около 7 тысяч рабочих, в основном по вахтовой системе, а общее количество сотрудников составит 14 тысяч человек. Местные власти подчеркивают огромное значение этого проекта для Приамурья, что позволит региону стать одним из лидеров в стране по добыче угля. Это также стимулирует развитие социальной инфраструктуры как в районе, так и по всей области.