Дипломатическое пренебрежение Европой продолжается в Китае. Например, вчера утром канцлер Германии Олаф Шольц начал свой трехдневный визит в Китай. Главу старейшей экономики Европы встречал заместитель мэра Чунцина. Ни почетного караула, ни высокопоставленных китайских чиновников. Кажется, даже мэру не хватило времени, чтобы почтить канцлера Германии своим присутствием.

В языке дипломатии это можно расценить как очевидный знак, указывающий Германии на ее место в политической карте мира, нарисованной Пекином. Это нельзя назвать прямым унижением, так как визит Шольца скорее деловой, а не государственный, но можно уверенно сказать, что Пекин явно показывает отсутствие "особых связей" с Берлином. Теперь Германия — не основной партнер, а лишь "один из". И это особенно заметно на фоне недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова, которому проложили красную ковровую дорожку в знак уважения (что, к примеру, не сделали для главы Минфина США Джанет Йеллен).

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Можно подумать, что это незначительные детали, но это не так. Дипломатический этикет — это своего рода сигнальная система "свой — чужой". Оказание (или неоказание) определенных проявлений уважения иногда более выразительно свидетельствует о реальном уровне отношений между странами, нежели официальные заявления. Кроме того, западной политической культуре свойственна "прямолинейность" почти до братства, в то время как для Востока каждая мелочь имеет значение. И особенно для Китая — мастера тонких дипломатических намеков и уклончивых ответов.

Когда дело касается Германии, дипломатические "уроки" не новость для них. Напомним, как в прошлом году президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ожидал около получаса встречи с официальными лицами, которые просто забыли о его прибытии в Катар.

Теперь о непосредственной цели визита. Вместе с Шольцем в Китай отправились три министра: по окружающей среде, сельскому хозяйству и транспорту, а также представители ведущих немецких компаний, включая Siemens, BMW, Mercedes-Benz и Bayer. Цель немцев ясна — защитить интересы немецкого бизнеса в условиях трудных экономических реалий в Германии. Но это происходит в ситуации, когда как внутренняя оппозиция, представленная немецкими "зелеными", так и официальный Брюссель стремятся снизить стратегическую зависимость от Китая.

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Эта зависимость, стоит отметить, значительна. По данным Немецкого экономического института (IW), Германия зависит на более чем 50% от импорта из Китая более чем по 200 группам товаров. Среди них химикаты, солнечные элементы, батареи, магниты и сырье, включая редкоземельные материалы, на которые зависимость превышает 90%. Эти товары необходимы для внедрения стратегии "энергетической трансформации" и передовых высокотехнологичных производств.

В то время как Шольц занимается дипломатическими переговорами, его коллеги готовятся к возможной торговой войне с Китаем. Евросоюз рассматривает введение штрафных пошлин на китайские товары в связи с обвинениями в демпинге и государственных субсидиях, которые, по их мнению, применяются в Китае. Например, Еврокомиссия начала расследование в отношении турбин для ветряных электростанций в Европе, называя это "нечестной конкуренцией".

Эти обвинения звучат весьма интересно. Однако, вопрос — почему имеются претензии к способам, которыми государства стимулируют свою экономику. Если кто-то считает цены "слишком низкими", то почему бы не применить протекционистские меры или не развивать свою собственную отрасль. С точки зрения лицемерия, это похоже на то, как обвиняют Россию в снижении мировых цен на зерно. Однако Европа не единственная в этом. Подобные обвинения против Китая высказывают и США.

Всё больше кажется, что европейская бюрократия оторвана от реальности и пожертвовала экономикой в угоду политической конъюнктуре. Европа, становясь угасающим регионом, лишённым прежней экономической мощи и уходящим в прошлое, неспособна осознать это, двигаясь вперёд в состоянии инерции. Однако время меняется, и навязывать свою волю остальному миру больше не удастся. Всё больше стран обращают внимание на Европу с некоторым недоумением, включая и Китай, который дает тонкий намёк о том, что эпоха красных ковровых дорожек для европейцев осталась в прошлом.

Поэтому даже неуверенный Шольц и его деловые визиты вряд ли сумеют изменить эту тенденцию. Даже созданный всего за пару дней до поездки аккаунт канцлера Германии в китайской социальной сети TikTok не окажет воздействия.