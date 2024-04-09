Ожидается, что производство появится в Центральном федеральном округе. Ученые продолжат исследования для оптимизации разведения мух, с целью ежегодного выпуска 3 тысяч тонн протеиновой муки и 900 тонн липидного концентрата.

Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли нашли вариант замещения дорогостоящей рыбной муки. Теперь в состав комбикормов для животных будут вводить протеиновую муку и липидный концентрат, получаемый из личинок мух черной львинки. Предполагается, что специализированное производство появится в Центральном федеральном округе.

После разрыва торговых отношений с западными поставщиками рыбной муки и рыбьего жира в России возник дефицит данных продуктов. Рыбная мука играет важную роль в питании сельскохозяйственных животных и аквакультуры, так как содержит множество полезных веществ. В 2022 году доля отечественной рыбной муки составляла всего 6% на рынке, а в 2023 году производство увеличилось всего на 10%, не дотягивая до необходимых 147,6 тысячи тонн. В связи с этим российские ученые приступили к поиску дешевой и качественной альтернативы. Группа специалистов из ИТМО (Санкт-Петербург) предложила использовать предкуколку черной львинки вместо рыбных компонентов. Ученым предстояла сложная задача — определить оптимальное содержание протеина в мухах. В течение трех лет в рацион мух вносили различные продукты, а также разрабатывали критерии и методы контроля качества биомассы. В результате выяснилось, что максимальная концентрация протеинов и жиров достигается на стадии предкуколки. Относительно рациона черных львинок выяснилось, что для увеличения концентрации протеина в личинках до 60% идеально подходят хлебные отходы.

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В 2023 году благодаря научным открытиям было возможно включить личинок мух в официальный список сельскохозяйственной продукции в России, а разрешение на их разведение было дано в ноябре. Ведомство по промышленности и торговле уверено, что данная альтернатива способствует укреплению кормовой базы всего сельскохозяйственного сектора.

Черная львинка исходит из Центральной и Южной Америки. Одна самка способна отложить до 600 яиц за одно размножение, а личинки появляются уже через 25 дней после откладывания яиц. Это животное признано одним из самых полезных белковых альтернативных источников по всему миру.

Научные специалисты ИТМО продолжат исследования с целью оптимизации условий разведения мух. Согласно прогнозам, новое производство ежегодно будет выпускать 3 тысячи тонн протеиновой муки и 900 тонн липидного концентрата.

Разработки отечественных ученых не только помогут решить проблему импортозамещения, но и позволят занять свою нишу на мировой арене. В 2021 году объем протеинового рынка насекомых составил 154 миллиона долларов, в 2022 году - 189 миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году объем этого рынка приблизится к 900 миллионам долларов.