Проект Тамбовского завода "Титан" в партнерстве с белорусским "Гомсельмашем" по сборке зерноуборочных комбайнов, оснащенных искусственным интеллектом, является ярким примером инновационного подхода к развитию сельскохозяйственной техники. Общие инвестиции в проект составляют 5 миллиардов рублей, а планируемый годовой выпуск новой сельхозтехники, способной заменить импортные аналоги, составит 600 единиц. Этот амбициозный проект также предусматривает трудоустройство 200 сотрудников, что дает значительный экономический импульс региону.

Сегодня рынок сельскохозяйственной техники находится в нестабильном состоянии. Ситуация осложняется отсутствием достаточного обновления парка сельхозтехники и высокой долей устаревших машин. Поэтому приоритетными стали стратегические шаги по модернизации и развитию аграрного сектора страны. Уже в 2022 году правительством была принята Стратегия развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Одним из ключевых пунктов стало плановое обновление устаревшей техники. Однако реальная картина показала, что доля тракторов и комбайнов старше 10 лет все еще остается высокой, что требует срочных мер по обновлению парка сельхозтехники. В этом контексте сотрудничество с белорусскими коллегами стало стратегической мерой для Тамбовской области. Подписание договора о совместном производстве зерноуборочных беспилотных комбайнов было важным шагом в направлении модернизации сельскохозяйственной техники. Новая модель "Титан GS-10 PRO" обещает революционизировать процесс уборки на больших хозяйствах благодаря внедрению искусственного интеллекта, оптимизации расхода топлива и внедрению передовых систем контроля.



Технические характеристики "Титан GS-10 PRO" делают его идеальным инструментом для обработки крупных участков земли с наилучшей эффективностью и точностью. Внедрение системы распознавания "свой-чужой", контроля месторасположения и уровня сыпучих продуктов демонстрируют передовые технологии, которые делают эту модель уникальной на рынке сельскохозяйственной техники.