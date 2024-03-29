В России растёт энергопотребление, особенно в таких регионах как Сибирь и Дальний Восток, поэтому ключевой фокус компании En+ направлен на развитие энергетической отрасли-строительство новых ГЭС.

В Сибири в ближайшие годы планируется ввести в строй четыре гидроэлектростанции общей мощностью около 2,5 гигаватта, что обойдется более чем в 500 миллиардов рублей. Эту информацию объявил глава компании En+ Михаил Хардиков в конце марта 2024 года. По его словам, компания готова вложить полтора триллиона рублей в эти проекты в течение следующих восемнадцати лет.

Одним из актуальных вопросов является возобновление строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Мнения экспертов по этому давнему советскому проекту сегодня разделились. История этой станции берет начало в конце 1960-х годов, когда было принято решение начать проектирование. Строительство основных объектов на реке Томь началось в 1979 году, а запланировано было завершить объект к 1990 году. Однако по различным причинам к этому времени станция была готова лишь на половину. Официально строительство было приостановлено в 1993 году из-за нехватки средств и протестов экологов.

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Судьба ГЭС обсуждалась на протяжении почти тридцати лет, но только в 2020-х годах дело сдвинулось с мертвой точки. Власти приняли решение возобновить строительство. Глава региона Сергей Цивилев заявил, что проект будет завершен к лету 2024 года. Строительство гидроэлектростанции займет пять лет, и планируется, что это будет станция с тремя агрегатами мощностью 345 мегаватт.

Еще одним объектом, в который компания En+ намерена вложиться, является Нижнебогучанская ГЭС (660 мегаватт - 10 гидроагрегатов). Планируется запустить ее до 2030 года. Эта станция станет пятой на Ангаре и обеспечит годовую генерацию электроэнергии в объеме 3 300 миллионов киловатт-часов.

Также была упомянута Тельмамская ГЭС на реке Мамакан (бассейн Лены) мощностью 450 мегаватт. Интересно, что китайские и арабские инвесторы в 2022 году проявили интерес к этому проекту и выразили готовность инвестировать. Для этих двух станций уже подготовлена предварительная технико-экономическая оценка.

Самым мощным из четырех запланированных проектов будет Мотыгинская ГЭС - 1,1 гигаватт. Планируется строительство станции в нижнем течении Ангары. Этот проект является самым сложным и дорогостоящим из всех.

Если бы в свое время удалось построить Средне-Енисейскую ГЭС мощностью 7,5 гигаватт, вопрос возведения Мотыгинской и Нижнебогучанской ГЭС не стоял бы.

В En+ уверены, что все эти проекты принесут значительные пользы стране и содействуют развитию Сибири. Они надеются на поддержку со стороны государства и подчеркивают, что эти проекты будут реализованы с использованием отечественного оборудования.