Банк "Русский Стандарт" провел анализ спроса граждан на фастфуд и рестораны этой зимой. Покупки в сетях быстрого питания выросли более чем в 2 раза, а доля бесконтактных платежей значительно увеличилась за счет развития цифровых технологий.

Банк "Русский Стандарт" проанализировал потребности граждан в фастфуде (питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи) и ресторанах в эту зиму. По информации из его системы безналичной оплаты (одной из крупнейших в РФ), походы в места общественного питания с широким ассортиментом блюд стали намного чаще, чем в прошлом году.

Согласно информации банкового агентства, общее количество покупок в сетях быстрого питания за эту зиму возросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлой зимой. Этот рост объясняется не только активным расширением меню таких мест, включая полезные завтраки, свежевыжатые фруктовые коктейли, специальное детское меню и другие, но и спросом на перекусы между походами на новогодние и зимние мероприятия.

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В связи с активным развитием цифровых технологий, включая мобильные платежи через смартфоны и системы NFC, потребление в области фастфуда и ресторанов претерпело значительные изменения. За этот период доля бесконтактных платежей в ресторанах быстрого питания выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим годом благодаря развитию NFC для телефонов. А в ресторанах наблюдается рост в более 42% по сравнению со тем же периодом прошлого года. Удобство платежных сервисов играют важную роль в привлечении клиентов. Бесконтактные технологии и инновации в области обслуживания создают комфортную среду для потребителей и способствуют увеличению объемов платежей.

Самый большой средний чек в местах быстрого питания был зафиксирован в январе (524 рублей) как время для перекусов между праздничными мероприятиями. В ресторанном сегменте лидировал декабрь 2023 года (1 987 рублей) — пора корпоративных вечеров и предпраздничных банкетов.

Москва, Санкт-Петербург и Казань оказались лидерами по количеству платежей в сфере быстрого питания и ресторанах этой зимой. Например, средний чек в ресторане Москвы составлял 2 134 рубля.

Можно сказать, что интерес российских граждан к индустрии быстрого питания продолжает расти, показывая изменения в предпочтениях и поведении потребителей в сфере питания.