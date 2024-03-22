В марте 2024 года начнется обсуждение приливной электростанции на реке Мерси, которая может стать одной из крупнейших в мире с мощностью 700 МВт.

Обсуждение возможности использования приливной энергии реки Мерси ведется уже на протяжении века. Всплески интереса к этой теме отмечались в 1980-х годах, но масштабный проект, направленный на обеспечение электроэнергией миллионов домохозяйств, так и остается в сфере мечтаний. Но в марте 2024 года местные власти вновь включили в повестку дня строительство приливной электростанции на реке Мерси у побережья Британии.

Будущее сооружение, связывающее Ливерпуль с полуостровом Уиррал, обещает стать масштабным инженерным подвигом. Сегодня специалисты из южнокорейской K-Water ведут предварительные работы в этом направлении в сотрудничестве с муниципалитетом Ливерпуля, соглашение о котором было подписано еще в 2022 году. Хотя информации о предстоящем проекте пока еще мало, инициаторы подчеркивают, что планируемая приливная электростанция на реке Мерси станет одним из самых крупных в мире. Ее мощность составит 700 МВт, что превысит показатели прочих аналогичных энергетических объектов. На сегодняшний день, лидирующим в мощности, является Сихвинская приливная электростанция в Республике Корея с показателем в 254 МВт.

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Всего в мире можно пересчитать на пальцах обеих рук существующие приливные электростанции, в то время как потенциал приливной энергии оценивается в тысячи гигаватт, но используется лишь на доли процента. Высокая стоимость строительства и эксплуатации таких объектов отталкивает потенциальных инвесторов, в то время как ГЭС и АЭС более привлекательны с точки зрения экономической эффективности.

В прошлом рассматривались варианты строительства приливной электростанции в Пенжинской губе во времена СССР, однако они так и остались на бумаге. В последнее время эта тема вновь стала актуальной, и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил надежду на возможное начало работ к 2030 году. В случае успешной реализации проекта, российская ПЭС значительно превзойдет британскую станцию по мощности.

Также стоит отметить, что в России существуют и другие аналогичные проекты, такие как Мезенская и Тугурская приливные электростанции. Но несмотря на амбициозные планы и объемные инвестиции, многие из подобных проектов так и остаются лишь на бумаге, лишь напоминая о потенциальных перспективах генерации приливной энергии в будущем.