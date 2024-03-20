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gotreksson
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
Бетон(из него строится большинство дорог в США) умеет нагреваться без каких-либо источников питания. Зимой он может самостоятельно топить снег.

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Ученые из Университета Дрекселя (США) представили миру фантастический материал — бетон будущего, способный изменить автодороги навсегда. Этот удивительный дорожный материал обладает уникальной способностью прогреваться без помощи внешних источников энергии. При холодной погоде он способен топить снег самостоятельно, как по волшебству, превращая дороги в безупречно чистые трассы.

Тайна этого технологического чуда заключается в парафине. Это вещество обладает уникальным свойством, известным как "фазовое изменение". При переходе из жидкого в твердое состояние под воздействием низких температур, он выделяет тепло. Внеся его в состав бетонного раствора, команда ученых смогла создать материал подходящий для создания самопрогревающихся дорожных покрытий. Научный коллектив провел ряд тестов, чтобы испытать свой материал. Они отлили плиту размером 75х75 см и оставили ее на морозе. Результат превзошёл все ожидания: плита сохраняла тепло на уровне от 6 до 13°C в течение 10 часов после того, как температура воздуха опустилась ниже 0°C. Этого достаточно для того, чтобы весь выпавший на плиту снег растаял. Скорость топления снега составила 10см за  10 часов. Это открытие открывает множество преимуществ. Самопрогревающиеся дороги имеют более долгий срок службы, так как на них образуется меньше ямочных дефектов за счет уменьшения влаги. Новый прототип дорожного покрытия так же не требует посыпки солевыми смесями или реагентами для очистки от снега и обеспечения лучшего сцепления шин с дорогой. Это может сэкономить муниципалитетам значительные суммы на обслуживании дорог.

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Однако есть важный момент для западного мира. Парафиновый воск не является экологически чистым продуктом, так как его добывают нефтяной промышленностью. Для решения этой проблемы необходимо производство синтетического парафина, который более экологически безопасный по сравнению с "естественным" аналогом. Но это сильно влияет на конечную стоимость дорожного покрытия.

В настоящее время команда работает над разработкой второго поколения самопрогревающегося бетона, который будет менее подвержен износу от постоянного расширения и сжатия. И который еще более эффективно справится со снегом. Новые технологии открывают дорогу в будущее, где автодороги станут чистыми и безопасными.

#новости #сша #технологии #ученые #дороги #прогресс #бетон #бетонное покрытие #парафин #фазовое изменение
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