РИА Новости: Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм. Он подчеркнул, что реализуемые в настоящее время проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства.

В ходе рабочего совещания под председательством премьера Михаила Мишустина была задана новая стезя для национальных проектов – она должны заработать до 2030 года. Новый период развития страны намечается как логическое продолжение уже успешно проводившихся реформ с 2020 года. Именно в тот период начал меняться наш экономический курс: мы отошли от стремления к интеграции в глобальную систему и начали строить собственную суверенную и самообеспеченную экономическую модель. Эти изменения ощущаются не только на словах, но и на деле, и скорость их распространения лишь нарастает. Роль триггера внезапного смены курса сыграл кризис 2020 года. Точно так же, как и санкционная история 2022 года, он оказался в нашу пользу. Мы поняли на практике, что альтернативные модели, отличные от либеральных, способны приносить результат не только в периоды кризисов, но и в процессе постоянного развития.

Необходимо понимать, что новые национальные проекты – это еще одно укрепление существующего курса, увеличение масштабов и оценка опыта. Некоторые нацпроекты будут продлены и модернизированы, другие предстанут перед нами совершенно новыми стратегиями.

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Важно, что премьер уже обозначил приоритеты: эти проекты должны решать важные вопросы в области здоровья граждан, развития автотранспорта, робототехники, станкостроения, космических, атомных и энергетических технологий.

Крайне важно продолжать развивать социальную сферу, принимать меры по демографии, поддерживать материнство и детство, модернизировать систему образования и здравоохранения. Необходимо сделать все возможное для улучшения качества жизни российских граждан.

В общем, основные направления два: интенсивное технологическое развитие экономики и усиленное внимание к социальной сфере. Пока что я не могу предварительно оценить второе направление, поскольку нужно изучить национальные проекты более внимательно. Вопросов, на которые пока нет ответов, очень много. Очевидно одно: финансовые ресурсы для социальной политики имеются. Но важно не только наличие средств, но и их направление, а также определение целей и путей их достижения.

С экономической политикой все более или менее ясно. Мы говорим о форвардном технологическом развитии, которое разделяется на два основных направления.

Первое – это догоняющее и обгоняющее импортозамещение. Речь идет о создании не просто аналогов импортных технологий, а о разработке совершенно новых продуктов высшего качества. Например, создание лучшего в мире самолета, каким может стать МС-21. Но авиация – это не новинка, это современный, а не будущий вид транспорта. Хотя высокотехнологичные секторы экономики получат новый импульс, но ограничивать себя ими не стоит. Экономика не может достичь нового уровня развития.

Второе направление – технологии шестого технологического уклада. Например, робототехника, работающая на искусственном интеллекте, как подметил Мишустин. До сих пор роботы не использованы во всех областях экономики (некоторые секторы мировой экономики еще только начинают знакомиться с этой идеей). Те, кто поймет это раньше других, получат значительное преимущество и обеспечат высокие темпы экономического роста. То же самое относится к искусственному интеллекту и дальнейшему развитию атомных технологий (или квантовых технологий).

Очевидно, что Мишустин увлечен технологическим развитием, он предан своим идеям. Когда к профессионализму добавляется страсть, результат становится вдвойне выразительным.