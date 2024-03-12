РИА Новости: Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное влияние на исход конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО.

По информации, опубликованной на американском кабельном телеканале CNN, Россия производит впечатляющее количество артиллерийских снарядов - в три раза больше, чем США и страны Европы вместе взятые способны произвести за год. Ежемесячно российский военно-промышленный комплекс выпускает около 250 тысяч снарядов. По сравнению с этим показателем, возможности поставок артиллерийских средств со стороны США и стран Европы для Украины оцениваются всего в 1,2 миллиона снарядов за год. По данным западных разведок, Россия также готовится к новой военной операции. Согласно CNN, высокий объем производства артиллерийских боеприпасов в России представляет собой значительное преимущество перед союзниками. Вместе с тем, эксперты высказывают сомнения в достоверности оценок возможностей США и Европы. План поставки 1,2 миллиона снарядов для Украины ежегодно является амбициозным, а запуская новое производство, Запад надеется достичь этого уровня к концу текущего года. В настоящее время подобные объемы неосуществимы. В отношении России также необходимо учитывать, что страна увеличивает темпы производства и достигнет максимального объема в следующем году, что означает постоянный рост производства с каждым месяцем.

В свете данных из западных источников, считается, что в ближайшем будущем Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в день в ходе конфликта, в то время как Украина способна использовать лишь две тысячи единиц. Помимо этого, не учтены снаряды, которые, по утверждениям западной разведки, могут поступать в руки российских вооруженных сил из КНДР и Ирана.

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Данная ситуация свидетельствует о значительном дисбалансе в производстве артиллерийских боеприпасов между Россией и западными странами, что является фактором, несомненно влияющим на военно-стратегическую обстановку в мире. Увеличение производства снарядов в России может быть интерпретировано как стремление к укреплению военной мощи и возможностей страны в рамках геополитической конфронтации.