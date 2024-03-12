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gotreksson
CNN: Россия производит снарядов в три раза больше, чем США и Европа
РИА Новости: Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное влияние на исход конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО.

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По информации, опубликованной на американском кабельном телеканале CNN, Россия производит впечатляющее количество артиллерийских снарядов - в три раза больше, чем США и страны Европы вместе взятые способны произвести за год. Ежемесячно российский военно-промышленный комплекс выпускает около 250 тысяч снарядов. По сравнению с этим показателем, возможности поставок артиллерийских средств со стороны США и стран Европы для Украины оцениваются всего в 1,2 миллиона снарядов за год. По данным западных разведок, Россия также готовится к новой военной операции. Согласно CNN, высокий объем производства артиллерийских боеприпасов в России представляет собой значительное преимущество перед союзниками. Вместе с тем, эксперты высказывают сомнения в достоверности оценок возможностей США и Европы. План поставки 1,2 миллиона снарядов для Украины ежегодно является амбициозным, а запуская новое производство, Запад надеется достичь этого уровня к концу текущего года. В настоящее время подобные объемы неосуществимы. В отношении России также необходимо учитывать, что страна увеличивает темпы производства и достигнет максимального объема в следующем году, что означает постоянный рост производства с каждым месяцем.

В свете данных из западных источников, считается, что в ближайшем будущем Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в день в ходе конфликта, в то время как Украина способна использовать лишь две тысячи единиц. Помимо этого, не учтены снаряды, которые, по утверждениям западной разведки, могут поступать в руки российских вооруженных сил из КНДР и Ирана.

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Данная ситуация свидетельствует о значительном дисбалансе в производстве артиллерийских боеприпасов между Россией и западными странами, что является фактором, несомненно влияющим на военно-стратегическую обстановку в мире. Увеличение производства снарядов в России может быть интерпретировано как стремление к укреплению военной мощи и возможностей страны в рамках геополитической конфронтации.

#новости #украина #сша #сво #оружие #производство #сша vs россия #cnn #снаряды #росссия
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