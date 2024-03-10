Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Важные аспекты демографической политики

Демографическая ситуация в стране не зависит исключительно от доходов семей, как многие предполагают. Повышение коэффициента рождаемости требует не только финансовой поддержки, но и решения реальных проблем, с которыми сталкиваются семьи.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Все чаще и чаще мы слышим аргументы о том, что демографическая ситуация в стране зависит исключительно от уровня доходов у семей. Многие утверждают, что если только начать выплачивать семьям огромные суммы денег или значительно повысить зарплаты будущим родителям, то вдруг произойдет чудо - наступит ураган рождений. Однако, реальные цифры свидетельствуют об обратном.

Взглянем на данные. Никто не отрицает, что в странах с высоким уровнем благосостояния базовые потребности жителей обычно полностью удовлетворены. Но за 2022 год коэффициент рождаемости в Швеции снизился с 1,52 до 1,44 ребенка на женщину, в Канаде - с 1,33 до 1,25, а в Британии - с 1,52 до 1,44. Тенденция снижения коэффициента рождаемости наблюдается и в других странах с высоким уровнем благосостояния.

Касательно России, по предварительным данным за 2023 год коэффициент рождаемости составил 1,42 (в 2022 году - 1,45), что примерно соответствует или даже превышает показатели отдельных "развитых" стран. Очевидно, что фактор денег не является определяющим, гораздо важнее то, на что они тратятся. Например, специалисты из области демографии утверждают, что изменение времени выплаты материнского капитала оказало резкое негативное влияние на рождаемость. В большинстве семей первый ребенок появляется без всяких стимулов, в то время как рождение второго, третьего и последующих детей требует поддержки, так как возникают серьезные проблемы, включая жилищные.

Поэтому необходимо уделять внимание не просто суммам денег, а решать реальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Поскольку они могут стать преградой для рождения двух (или даже трех и более) детей. Только таким образом можно создать условия для увеличения рождаемости и поддержания стабильности в демографической ситуации страны.

Поэтому необходимо принимать во внимание не только финансовые аспекты, но и решать широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются современные семьи. Обеспечение доступного жилья, поддержка в области здравоохранения, образования и детского ухода, создание комфортной и безопасной среды для роста детей - все это важные аспекты, которые могут способствовать увеличению числа семей, желающих иметь детей и обеспечить им наилучшие возможности для развития.



реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости финансы здравоохранение доходы демография семья вымирание рождаемость демографическая ситуация кризис рождаемости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
+
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
1
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
+
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
9
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
27
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
3
Автомобили Huawei уже второй месяц являются самыми востребованными на китайском рынке
+

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
184
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
11
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
11
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2
Обзор The Walking Dead: Destinies
+

Сейчас обсуждают

Sergo Kupatadze
02:18
Россия готовится к запуску первого водородного поезда
Sergo Kupatadze
02:15
РСДН-10, РСДН-5,Маршрут РСДН-Чайка.РСДН-20 ,Альфа" вот замена навигационных систем от плохого СССР,который кроме галош ничего не делал!!
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
Silvium
01:34
Если в 10-11 создание снимка системы (и если вы об этом) работает так же как в предыдущих Windows начиная с Vista, то восстановление образа на другой накопитель потребует его разбивки на тот же объем,...
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
АЕV
01:20
Конфликт начался из-за того что США стали рубить бабло у границ РФ а путину это не понравилось ибо как так вот пу и начал никому не угодную войну
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
АЕV
01:19
Трамп в первую очередь бизнесмен и при трампе США процветала, спроси рабочий класс - он весь за Трампа. За Бидо голосуют только ЛГБТ меньшинства бомжи и иже с ними лентяи заднеприводные
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
АЕV
01:17
Ты шизофреник? Хотя зачем я это спрашиваю ибо и так понятно что да
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
АЕV
01:14
Ну понимаешь у власти РФ дети семьи живут в этих странах по этому наши будут только говорить но не делать. Понты превыше всего.
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
Шакро Старый
01:09
Всё что нужно знать о Залужном. Украинские СМИ утверждают, что Залужный был признан непригодным после прохождения военно-врачебной комиссии. Ну, мы давно признали его далба*бом😂 А что уж там комисси...
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
Антон Тутынин
00:52
Оверклокерс, которые заслужили... Не пора ли сайт переименовать в "politics, ru"???
Президент Египта оценивает стоимость восстановления Газы в $90 млрд
Антон Тутынин
00:43
Но базар за М3...
У MacBook Air M3 появились проблемы с перегревом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем