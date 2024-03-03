Вопреки ужесточению монетарной политики во втором полугодии, Турция продолжала рост, обусловленный потреблением, в последнем квартале 2023 года

Вторая половина прошлого года была отмечена ужесточением монетарной политики в Турции, но это не помешало стране продолжать проявлять впечатляющий экономический рост. Жизненной силой экономики стало увеличение потребления в последнем квартале 2023 года, что привело к росту ВВП на 4,0% в сравнении с предыдущим годом. В целом, год закончился увеличением ВВП на 4,5%. Но в последнем квартале темпы роста снизились до 1%.

Значительный вклад в общий рост экономики Турции внесло потребление домохозяйств, которое увеличилось на 8,9 процентных пункта. Инвестиции также сыграли свою роль, добавив 2 пункта к росту. В то же время, чистый экспорт и изменение запасов оказали негативное влияние на экономический рост, сократив его на 3,1 и 4,1 пункта соответственно. Мехмет Шимшек, министр финансов Турции, с гордостью сообщил, что национальный доход страны превысил 1,1 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился на 2 450 долларов и достиг отметки в 13 110 долларов за счет сравнения с предыдущим годом.

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Несмотря на замедление темпов роста в конце года, экономические показатели Турции впечатляют и подтверждают, что страна успешно справляется с текущими проблемами и продолжает развиваться. Что делает Турцию одной из ведущих развивающихся стран.

Экономические успехи страны вызывают оптимизм и подтверждают эффективность принятой монетарной политики. Ужесточение политики во второй половине года не помешало стране продолжать демонстрировать рост и стабильность, что является важным сигналом для мировых инвесторов и бизнес-сообществ.

Турция обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста и достижения новых целей. Правильная стратегия, устойчивая монетарная политика и активное сотрудничество государственных и частных структур помогут стране продолжить свое экономическое развитие и стать еще более конкурентоспособной на мировой арене.