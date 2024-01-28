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gotreksson
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
ТАСС: дополнительный мост через реку Селенга в Улан-Удэ планируют построить в 2027 году в рамках реализации мастер-плана города. Об этом сообщил в прямом эфире в своих соцсетях глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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Много лет жители Улан-Удэ сталкиваются с проблемой огромных пробок, которые стали нормой для этого города. Но мириться с ними хотят не многие. Именно поэтому второй мост через реку Селенга стал настоящим спасением и одним из самых ожидаемых проектов для Улан-Удэ. Он соединит Левобережье с основной частью города и существенно улучшит транспортную ситуацию, разгрузив действующий мост, возведенный еще в 1986 году вместо старого моста 1936 года.

Советский мост, построенный давно, уже не справляется с растущей нагрузкой. В 2019 году на сайте ДВ2025.РФ проводили опрос жителей дальневосточных регионов, и именно новый мост через Селенгу получил наибольшее количество голосов. Это говорит о том, что жители региона прекрасно понимают необходимость этого проекта. Проблема строительства нового моста часто обсуждалась на уровне местных властей, но регион не мог справиться с финансированием такого крупного проекта, оцениваемого в 7 млрд рублей. Надежды были на федеральный центр или частных инвесторов. И наконец, в 2021 году начались работы по подготовке технико-экономического обоснования. Сегодня проект оценивается в 20 млрд рублей.

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Глава Республики Бурятия, Алексей Цыденов, сообщил, что мост планируется построить не раньше 2027 года, так как это сложный и дорогой объект. Сообщается, что президент России, Владимир Путин, утвердил мастер-план развития города Улан-Удэ и он одобрил строительство моста. Проект имеет высокую приоритетность.

Мост будет иметь огромное значение для автосообщения между левым берегом и центральной частью города. Жители этого района составляют примерно 11% населения Улан-Удэ, и мост значительно упростит доставку продуктов и товаров в эту часть города. Отсутствие такого моста сейчас влияет на внутригородскую логистику, а также замедляет перевозки на дальние расстояния.

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Предполагается несколько вариантов трассировки моста. Одним из них является маршрут от транспортной развязки Р-258 "Байкал", ведущей на аэропорт. Другие варианты - от развязки "Бегущая лань" и от развязки федеральной трассы ведущей на Иркутск. Что касается конечной точки на правом берегу, то рассматриваются транспортная развязка моста через реку Уда, транспортная развязка Терешковой – Трубачеева и перекресток Бабушкина – Терешкова.Новый мост через Селенгу будет огромным прорывом в развитии инфраструктуры Улан-Удэ. Он значительно улучшит транспортную ситуацию, сократит пробки и упростит доставку товаров. Как только мост будет построен, образуется новая транспортная артерия, которая станет важным элементом развития города и его окрестностей.

#экономика #строительство #строительство мостов #бурятия #иркутск #бегущая лань #инфрост #р-258 #селенга #улан-удэ
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