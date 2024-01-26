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gotreksson
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
О проделанной работе на А-360 Росавтодор отчитался в январе 2024-го. В Федеральном дорожном агентстве подчеркнули, что реконструкцию удалось завершить на год раньше календарного графика.

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Одна из самых известных федеральных трасс России, А-360 "Лена" Невер – Якутск, является жизненной артерией, соединяющей Приамурье с гигантской Якутией. Не только это делает эту дорогу значимой, она является ключевым путем доставки промышленных грузов от Транссиба и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в республику. 

История этой трассы уходит в начало 20 века, когда она прокладывалась севернее станции Сковородино в сторону золотых месторождений. В то время она была чуть больше 120 км длиной. Но в 1920-х годах начались строительные работы, и к концу десятилетия дорога уже достигла реки Чульман и Томмота.

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В 1950 году трасса стала союзной дорогой, протяженностью 727 км и шириной полотна околоо 7 метров. Благодаря этому, по ней могли проезжать крупные транспортные средства. Но несмотря на это, состояние трассы в целом оставалось крайне плачевным. В середине прошлого века начались работы по ее реконструкции, установили деревянные мосты вместо паромных переправ.

Наиболее масштабные работы по реконструкции провели уже в 1963 году, когда советские специалисты проложили около 510 км трассы сквозь тайгу и болотистые места. В 1987 году, с открытием перехода через реку Алдан, Амуро-Якутская автодорога стала единственной круглогодичной дорогой в регионе. Но по прошествию лет ее состояние ухутшилось, несмотря на проводимые работы после распада Советского Союза.

В 2005 году начались активные работы по ликвидации гравийно-щебеночных разрывов и устройству асфальтобетонного покрытия на всей протяженности трассы. За это время обновили более 450 км дороги. По прогнозам, в 2024 году А-360 будет полностью заасфальтирована. В прошлом году было проведено обновление двух участков трассы, включая строительство обхода Соловьевска и реконструкцию перехода через реку Крутые Инагли.

Второй участок в Алданском районе Якутии был полностью заасфальтирован в прошлом году. Здесь также были проведены работы по спрямлению дороги, установлению водопропускных труб и барьерного ограждения. Проект реализовывался в два этапа, первый из которых закончился в 2022 году. 

Росавтодор отчитался о проделанной работе на А-360 в январе 2024 года. В Федеральном дорожном агентстве отметили, что работы были завершены годом раньше запланированного графика. В 2022 году было заасфальтировано 60 км.

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Благодаря проведенным работам, А-360 "Лена" становится все более комфортной и безопасной дорогой для автомобилистов. Ее значимость для Приамурья и Якутии не подлежит сомнению, и ожидается, что в будущем она будет дальше совершенствоваться и развиваться, оставаясь важной транспортной артерией для региона.

#строительство #дорога #ремонт дорог #транссиб #а-360 #а-360 «лена» #магистраль #росавтодор #сковородино #якутск
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