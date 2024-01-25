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gotreksson
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
Железнодорожную трассу Белкомур планируется построить до 2030 года, а стоимость проекта на сегодняшний день на 50 млрд превышает стоимость Крымского моста.

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Расширение инфраструктуры в России – шаг к укреплению ее позиций на мировой арене. Сложности логистики в стране давно являются основными преградами для развития экономики и торговли. И сейчас Россия встает на путь модернизации, строя сотни новых инфраструктурных объектов.

Один из наиболее значимых проектов – новая железная дорога Белкомур. Ее строительство даст огромный толчок для развития транспортных возможностей страны. Название дороги символично – она объединяет Белое море, Коми и Урал. Именно эта трасса станет замыкающим элементом в единой транспортной системе Северного морского пути. Преимущества Белкомура очевидны. Предполагается, что дорога сократит путь из Зауралья до Белого моря на 800 километров. Это даст новые возможности для экспорта и импорта различных товаров. Уголь, нефть, бокситы, апатиты и другие полезные ископаемые смогут быть легко доставлены на мировой рынок через укороченный маршрут. Казахстан и Китай также оценили возможности новой дороги, так как часть их товаров, направленных в Северную Европу, будет проходить через нее.

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Важным моментом является развитие местной инфраструктуры. Строительство Белкомура привлечет инвестиции и создаст рабочие места. Развитие области, через которую проходит новая дорога, будет незамедлительным. Дорожные сервисные станции, гостиницы, торговые центры – все это будет необходимо для обслуживания растущего транспортного потока.

Строительство Белкомура – долгосрочный проект, который планируется завершить к 2030 году. Его стоимость на данный момент оценивается в 278 миллиардов рублей, что на 50 миллиардов превышает стоимость Крымского моста. Это доказывает, что Россия серьезно настроена на развитие своей транспортной системы и готова вкладывать огромные средства в данное направление.

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Вся инфраструктурная модернизация в России говорит о ее стремлении стать главным пересечением международных транспортных маршрутов. Сокращение расстояний, увеличение пропускной способности и новые возможности для торговли – все это делает страну более привлекательной для бизнеса и инвестиций.

#новости #строительство #крымский мост #рабочие места #логистика #инфраструктура #северный морской путь #железная дорога #смп #инфраструктурные проекты россии
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