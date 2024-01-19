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gotreksson
В Италии построят мост о котором говорили со времен Древнего Рима
В 2024 году стартует один из крупнейших дорожных проектов в истории континента — строительство однопролетного висячего моста, призванного соединить Сицилию с Апеннинским полуостровом.

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В этом году Евросоюз станет свидетелем исторического события - начнется строительство самого протяженного висячего моста на континенте, соединяющего Сицилию с Апеннинским полуостровом. Этот проект, протяженностью около 3,4 км, превзойдет все предыдущие конструкции такого типа и займет первое место среди мировых рекордсменов. 

Идея построить мост, соединяющий две гигантские части Италии, появилась еще в древние времена. Но только в 19 веке, после подробного изучения и начертания детальных чертежей пяти пролетов моста, появились реальные шансы на его воплощение. Параллельно был рассматривался вариант подводного тоннеля, но ни один из проектов не смог быть реализован. Еше сотни вариантов были представлены век назад, но каждый из них сталкивался с непреодолимыми трудностями. Политическая нестабильность в Италии стала еще одной преградой на пути к строительству. За 20 лет в стране сменились более 10 правительств, и каждое принимало свое решение об объекте: одни поддерживали его строительство, осуществляя подготовительные работы, другие отменяли инициативу. За это время на различные исследования и оценки было потрачено более €1 млрд.

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Но похоже ситуация стабилизировалась. Под руководством Джузеппе Конте и его преемника Марио Драги, было принято решение относительно строительства моста. Осень 2022-го года новое правительство под руководством Джорджи Мелони утвердило постановление, позволяющее начать проектирование. Это историческое решение приветствовало министерство инфраструктуры и многие люди в Италии, считая будущий мост жемчужиной в короне национального инженерного искусства.

Согласно сообщению Bloomberg, работы на строительстве моста начнутся уже в 2025-2026 годах. Одна из государственных компаний будет контрактным подрядчиком. Этот мост значительно улучшит транспортную связь острова с материковой частью Италии.Однако же, отношение к мосту в самой стране неоднозначное. Противники строительства опасаются негативных последствий для экосистемы и сейсмических рисков, с которым связана данная область. Некоторые эксперты утверждают, что вначале следует улучшить дорожную инфраструктуру на Сицилии, а затем уже заниматься строительством моста через Мессинский пролив. Предварительная оценка строительства моста составляет €7 млрд.

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Невзирая на возможные трудности и споры, строительство этого моста является важным этапом в развитии Италии и Европы в целом. Этот проект не только создаст новую инженерную достопримечательность, но и укрепит транспортные связи между регионами и станет символом единства и сотрудничества.

#калашников
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