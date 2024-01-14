В течение последних трех лет в условиях вечной мерзлоты отечественные специалисты завершили к концу 2023-го все геологические изыскания на месторождении «Совиное», расположенном на побережье Чукотского моря. Роснедра подтвердили открытие запасов золота в объеме более 100 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Горнорудного дивизиона «Росатома».

В течение последних трех лет отечественные специалисты проникли в самые глубины вечной мерзлоты, чтобы добыть сокровища, затаившиеся под землей. Их усилия были вознаграждены, когда было открыто месторождение «Совиное», расположенное на побережье Чукотского моря. А представьте себе, что на этом месторождении было обнаружено более 100 тонн золота.

Это грандиозное открытие стало возможным благодаря тщательным геологическим изысканиям, в рамках которых было пробурено более 120 скважин, общей протяженностью 32 километра. Это настоящий подвиг науки и техники, которым может гордиться отечественная геологическая общественность. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует построить полноценный комплекс по добыче и переработке золотосодержащих руд, чтобы максимально эффективно использовать эти огромные запасы. Комплекс будет оснащен современными технологиями и производить лигатурные слитки, чтобы золото могло служить основой для создания уникальных украшений и ценных инвестиций.

реклама

Но работа не ограничивается только добычей. Для успешной эксплуатации месторождения будет создана необходимая инфраструктура, которая включает поселок вахтовиков, автодорогу, морской причал, а также посадочную полосу для авиатранспорта. Один из самых впечатляющих аспектов этого проекта - АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М», обеспечивающая надежное энергообеспечение в удаленных районах с неразвитой сетевой инфраструктурой энергоснабжения. Это технологическое чудо будет служить уже вплоть до 2084 года, обеспечивая свет и тепло всему комплексу.



Месторождение «Совиное» было открыто еще в 1970-х годах, но из-за различных обстоятельств реализация потенциала этого месторождения была приостановлена. Теперь, спустя десятилетия, с новыми технологиями и подходами, открыты огромные запасы золота, которые сделают Россию одним из лидеров мировой золотодобывающей отрасли.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Иностранные компании также проявляют интерес к этим ресурсам. Но ЭГМК, входящий в горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», выиграл аукцион на разведку и добычу золота на месторождении «Совиное». Федеральное агентство по недропользованию уже подтвердило огромный потенциал этого месторождения, и теперь все готово для развития этого проекта.



«Совиное» - только одно из множества золотодобывающих месторождений в России. Наша страна входит в тройку лидеров по добыче золота в мире, наряду с Китаем и Австралией. Красноярский край, Магаданская область, Якутия и другие регионы имеют огромный потенциал и вносят значительный вклад в добычу золота.

Добыча золота - это не только бизнес, но и великое искусство поиска сокровищ, которые природа так щедро дарит человеку. Надеемся, что проект на месторождении «Совиное» будет успешным и принесет много пользы для нашей страны и ее людей.