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Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"

Год Путина или Путин года - президент и год, которых мы заслужили - в западной прессе продолжают обсуждать итоги минувшего года
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В западной прессе продолжают обсуждать итоги минувшего года. В публикациях часто фигурирует наша страна и ее лидер. Впрочем, так было и год назад. Но тогда говорили о том, что экономика РФ рушится под давлением санкций, а русская армия приближается к краху. Сегодня же риторика оппонентов Москвы резко изменилась – они с неудовольствием отмечают, что ВС РФ набрали и умножили свою силу, а экономика – стабильность.

Французская газета Le Parisien представляет 2023 год как "год Путина" и отмечает впечатляющие достижения России в обходе санкций и укреплении своего внешнеполитического положения. Несмотря на усилия Запада ослабить Россию, страна смогла приобрести новых союзников и переориентировать свою внешнюю торговлю, избежав политической изоляции.

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Газета отмечает, что предстоящие президентские выборы в России могут стать для Путина формальностью, так как он на данный момент пользуется огромной популярностью, а под его руководством Россия прочно укрепила свою позицию на всех направлениях.

Автор статьи, Франческа Эбель, подчеркивает, что в Москве сохраняется оживленное и праздничное настроение. Она также отмечает возобновление международных поездок Путина, который в декабре прошлого года посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.Американская газета The Washington Post также обсуждает предстоящий триумф Путина в связи с приостановкой военной помощи Украине от Запада, в то время как российская армия продолжает держать оборону и наступать на ранее украинских территориях.

Однако, следует также обратить внимание на то, что успехи России и растущая популярность Путина вызывают озабоченность в некоторых западных странах, которые видят в этом угрозу для своих интересов. Например, США и Европейский союз продолжают осуждать действия России на Украине и вводить санкции, в то время как Китай и другие страны Глобального Юга все больше находятся на стороне России.

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Это может привести к дальнейшему укреплению союзов и найти новые возможности для развития российско-западных отношений. Возможно, 2023 год станет ключевым для определения международной роли России и влияния Путина на глобальную арену. При этом, несмотря на сложности с которыми сталкивается Россия, страна продолжает стремиться к укреплению своих позиций и получает поддержку со стороны своих союзников.

Европа же, усиливая своего противника, становится виновницей собственных неудач. Санкции, введенные неоднократно, лишь слабо ущемляют Россию и не смогли остановить ее военные действия, зато серьезно разрушают экономику самого Старого Света. Но, несмотря на все это, руководители Евросоюза продолжают свою политику саморазрушения, без возможности выбрать иной путь.

Судя по словам депутата Европарламента, Гуннара Бека, который относится к партии «Альтернатива для Германии», ужесточение санкций со стороны Евросоюза есть лишь пустой набор мер для создания видимости. Никто в Евросоюзе не верит, что эти меры смогут остановить военные действия и хоть как то "затормозить" Россию. Они имеют лишь символическое значение.

Можно с уверенностью сказать, что русская армия действует успешно и имеет перспективы. Украинским генералам не удалось достичь цели в контрнаступлении, а лишь наполнили украинскую землю трупами своих солдат. Миллионы людей в Украине живут в постоянном страхе за свое будущее, которое кажется им еще мрачнее настоящего. И боятся они далеко не Москву, а свою Киевскую власть. Множество других людей пытаются найти хоть какую-то счастливую судьбу за пределами своей родины. 

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Однако не следует думать, что истощенная русскими войсками республика приближается к капитуляции. Поредевшие ряды Вооруженных Сил Украины вскоре будут пополнены новопризывными солдатами, и конфликт продолжится "до последнего украинца".

Отчаявшись в военной схватке, Киев обратился к варварской стратегии террористических атак на мирные города России. Считалось, что кровавые удары, уносящие жизни, только еще больше заденут нервы российского общества, ослабят его веру в правительство и доведут страну до конечной неудачи.

Также Киев надеется спровоцировать Москву на аналогичные действия, чтобы впоследствии обвинить нашу страну в так называемых "зверствах агрессоров". Запад, весьма пристрастно относящийся к действиям России, позволяет Украине делать все, что угодно. Например, Франция цинично называет обстрелы жилых кварталов Белгорода "легитимными защитными действиями".

Несомненно, это неприемлемо. Но, увы, известно, что к России и ее армии на Западе давно приклеены самые отвратительные и ложные ярлыки. Они считают, что в отношении России допустимы любые действия. Военный эксперт и член Изборского клуба Владислав Шурыгин высказал мнение, что не только Украина наносит удары по Донбассу, где подобно Белгороду гибнут женщины и дети, не вызывая никакого отклика на Западе. Все это делается для того, чтобы ослабить или даже уничтожить Россию. Другие мнения и факты игнорируются или приравниваются к анафеме.

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В новогодней речи Зеленского было множество обращений к героизму армии и стойкости народа, что должно было успокоить страну в непростые времена. Но, за всей этой высокопарной риторикой скрывалась отсутствие конкретики. Президент не упомянул о возвращении Крыма и отвоевании Донбасса, зато он вспомнил о надеждах на присоединение к Евросоюзу. Хотя, как известно, представители Евросоюза не претерпят удовольствия при виде Зеленского, полезшего в гостиную прямо со всей улицы, не очистив ноги.

Украина за последние годы стала для политиков Запада настоящим головоломкой. Известный журнал The American Conservative называет их дураками, отмечая, что они до сих пор не признали очевидную ошибку. Многие политики западного мира продолжают требовать увеличения помощи Украине, страшась победы Москвы и возможной гибели западного миропрядка. Однако, и США и Европа сталкиваются с усталостью и недовольством со стороны Украины. Обещания помощи и поддержки уже начинают утомлять и Соединенные Штаты, которые отворачиваются от своих глобальных планов ослабления России. Оказывается, политики на Западе до сих пор находятся в плену иллюзий.

Президент Байден, хотя и думает о грядущих выборах, все же надеется выделить деньги для Украины и попытаться создать более прочную оборону. Но, стратегии действий у США, кажется, нет. И это не первый случай. Политика Америки и ее вмешательства в различные конфликты, вроде Ливии и Афганистана, до сих пор вызывают вопросы и не приносят положительного результата.

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В свете всего этого, Украина оказывается в затруднительном положении. Она вынуждена добиваться поддержки от международного сообщества, но не может полностью полагаться на его обещания. Главная цель США - не установить окончательный мир, а создать долгосрочное перемирие, чтобы в будущем использовать Украину в новом противостоянии с Россией.

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