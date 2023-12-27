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gotreksson
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
№1 в Европе сегодня остается «Лахта Центр» (462 м), возведенный на берегу Финского залива во второй половине прошлого десятилетия. Будущие объекты по своим параметрам существенно превзойдут действующего рекордсмена.

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В Санкт-Петербурге на горизонте уже виднеются будущие символы города — два крупнейших небоскреба в России и на континенте. Их высота просто потрясает воображение: первый небоскреб будет достигать 555 метров, в то время как второй будет намного выше — 703 метра. Для сравнения, самый высокий небоскреб в Европе, «Лахта Центр», имеет высоту 462 метра.Но, строительство таких масштабных объектов вызывает разнообразные мнения и эмоции среди жителей и профессионалов. Одни считают, что появление новых небоскребов не является кардинальным изменением в панораме Санкт-Петербурга, учитывая уже существующий «Лахта Центр». Они полагают, что визуально ничего не изменится. Однако, есть и те, кто опасается, что такие высотные постройки могут вычеркнуть Город на Неве из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эксперты также обращают внимание на другие аспекты, связанные с возведением небоскребов. Существующая инфраструктура города будет испытывать значительную нагрузку, что потребует строительства новых дорог и других объектов. Поэтому проработка детального проекта — это неотъемлемая часть процесса, но, еще нет окончательных планов в этом направлении.

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И, несмотря на то, что задумка о строительстве этих небоскребов была предложена некоторое время назад, в последние полгода она снова вышла на первый план. Это связано с рассмотрением нового Генерального плана города Петербурга. Одни депутаты предложили исключить небоскребы «Газпрома» из документа, чтобы сохранить существующую жилую зону в поселке Лахта. Но, большинство не поддержало эту инициативу, отмечая неизбежность современного облика города.Хотя точные сроки начала строительства пока неизвестны, уже есть некоторый прогресс в этом направлении. В конце декабря 2023 года компания «Синергия» получила разрешение на строительство энергетического центра, который будет обеспечивать новые небоскребы электричеством и теплом. Предполагается, что эти башни войдут в эксплуатацию в октябре 2028 года.

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В любом случае, будущее города будет зависеть от решений, принятых руководством и мнения жителей. Современные тенденции строительства в высоту вызывают сложные вопросы и требуют грамотного и сбалансированного подхода, чтобы сохранить исторический характер Санкт-Петербурга и развить его в современной форме.

#новости #европа #газпром #рекорд #санкт-петербург #небоскреб #юнеско #небоскребы #город на неве #лахта центр
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