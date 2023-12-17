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Путин: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки

Владимир Путин выступил на IV Железнодорожном съезде: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов - в том числе на железной дороге, – проектов, значимых не только для России, но и для всей Евразии.
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Вчера Владимир Путин взял слово на IV Железнодорожном съезде и предложил амбициозные проекты, которые привлекут внимание не только России, но и всей Евразии. Он обрисовал видение будущего, в котором железные дороги будут играть ключевую роль в развитии экономики.Один из проектов - расширение БАМа и Транссиба. В настоящее время уже реализуется второй этап расширения Восточного полигона, который увеличит пропускную способность до 180 млн тонн. После этого стартует третий этап, который увеличит мощности до 255 млн тонн. Это позволит значительно ускорить транспортировку грузов и стимулировать экономический рост в регионах.

Вторым проектом, предложенным Путиным, стало создание высокоскоростных магистралей. Одним из первых маршрутов будет соединение Москвы и Санкт-Петербурга. Затем такие трассы будут строиться и в других крупных городах России и даже за ее пределами. Путин особо подчеркнул, что в перспективе Высокоскоростная Магистраль будет проложена и до Луганска и Донецка. Этот проект будет дорогим, но его реализация приведет к развитию экономики, созданию новых технологий и увеличению налоговой базы.

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Третий проект - создание трех евразийских меридианов. Один из них, "Север-Юг", будет идти от Мурманска до Ирана через Черноморское побережье. Он сократит время путешествия до всего 15 суток и станет ключевым транспортом для экспорта грузов. Другие меридианы проходят через Урал и Сибирь, а также через Дальний Восток. Эти проекты позволят улучшить транспортную инфраструктуру во многих регионах России и наладить связи с другими странами.

Конечно, все эти проекты требуют огромных инвестиций, но Путин заверил, что государство готово выделять деньги для их реализации. Он подчеркнул, что развитие железных дорог является приоритетом и будет способствовать развитию всей экономики. Исторические примеры, такие как Транссибирская магистраль, показывают, что такие проекты окупаются через рост налоговой базы и стимулируют экономический рост.

Безусловно, реализация всех этих проектов будет вызывать трудности, но последние успехи государства в сфере строительства и выполнения проектов говорят о том, что это возможно. Это даст импульс региональному развитию, создаст новые рабочие места и улучшит качество жизни населения.

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Планы президента являются амбициозными и масштабными. Они могут изменить облик транспортной системы России и стать толчком для ее экономического развития. Нужно лишь надеяться, что все проекты будут реализованы в сроки и представят реальную пользу как для общества, так и для государства.

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россия новости путин москва строительство санкт-петербург донецк рабочие места железная дорога луганск
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