Этот объект вошел в ТОР-5 дальневосточных мостов, став одним из самых длинных в регионе — 1,9 км (с учетом подходов и двух развязок общая длина перехода — 10,3 км). К его строительству приступили три года назад, а 14 декабря 2023-го по новой дороге через водную преграду запустили движение автомобилей. Причем, торжественной церемонии по этому поводу не проводили - просто без лишних слов и торжественных речей открыли трассу.

Новый мост через реку Зея стал одной из самых значимых инфраструктурных разработок на Дальнем Востоке. Его длина составляет 1,9 км, а с учетом подходов и развязок общая длина перехода достигает 10,3 км. Впервые автомобили начали движение по новой дороге 14 декабря 2023 года, но это произошло без пышной церемонии открытия. Проект был реализован тремя годами ранее запланированного срока.

Строительство моста стало вызовом для подрядчика, так как пандемия, наводнения и недостаток рабочей силы затянули процесс. Но, несмотря на эти сложности, проект был завершен успешно. Новый мост был построен в районе Благовещенска, ниже по течению реки от старого перехода через Зею, который уже находится в аварийном состоянии. Старый мост был построен в 1981 году и никогда не закрывался для ремонта, так как водителям приходилось делать крюк в 300 км. Теперь, с появлением нового моста, старый мост может быть обновлен, но требуется поиск средств для капитального ремонта, которые составляют около 6 млрд рублей. Новый мост значительно расширит возможности автомобилистов и интенсифицирует транспортные потоки в регионе. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что открытие моста сделает жизнь автомобилистов более комфортной.

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Введение нового моста также позволит повысить товарооборот с Китаем. Российский ученый Сергей Гатауллин отметил, что старый мост не справлялся с нагрузкой и затруднял развитие региона. Открытие нового современного моста высокой проходимости поможет интенсифицировать транспортные потоки и способствовать развитию Амурской области.

Строительство нового моста-дублера было задумано еще в 1990-х годах, но из-за отсутствия средств инициатива не была реализована. В 2020 году ситуация обострилась, когда на старом мосту произошло обрушение плиты. После обращения губернатора Амурской области к президенту РФ, мероприятия по строительству нового моста начались, и реализация проекта осталась под контролем вице-премьера Марата Хуснуллина.

В целом, новый мост через Зею - это долгожданное решение, которое улучшит транспортную инфраструктуру региона, улучшит условия автомобилистов и поможет в развитии экономических связей с Китаем. Это один из самых значимых проектов на Дальнем Востоке, который станет новым символом развития и прогресса.