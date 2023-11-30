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gotreksson
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
Правительство Якутии и компания Power China договорились о строительстве газовой ТЭС и ЛЭП в Китай. Замминистра экономического развития РФ Д. Вольвач также сообщил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО).

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Теперь, помимо проекта "Сила Сибири-2", который находится под пристальным вниманием общественности, появляется другой интересный проект в российско-китайских отношениях - "Сила Якутии". Речь идет о поставках электроэнергии в огромных объемах.

Самой впечатляющей особенностью проекта является его рекордная мощность - 8 ГВт, что делает эту ТЭС самой мощной на планете. Ее мощность превосходит мощность таких крупных электростанций, как Sabiya Power Complex в Кувейте и Tuoketuo в Китае. Также стоит отметить, что для строительства выбран город Ленск, который находится вблизи места добычи природного газа. Цена проекта оценивается в 870 миллиардов рублей, что вызывает множество вопросов. Если обратиться к цифрам, то эти деньги огромны даже для такого масштабного проекта. На сегодняшний день проект обходится примерно в 5,5 млрд долларов. В 2016 году на Дальнем Востоке уже анонсировали строительство другой мощной ТЭС, Ерковецкой, стоимость которой оценивалась в 25 миллиардов долларов. Кроме того, смело можно сравнить и характеристики ЛЭП, которые также впечатляют.

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Линия электропередачи этой ТЭС протянется до города Благовещенска, который находится на севере провинции Хэйлунцзян в Китае. ЛЭП будет относиться к ультравысокому классу и работать на напряжении 800 кВ. Ее протяженность составит 1800 км, что примерно равно длине самой длинной ЛЭП в мире, проложенной в Китае с запада на восток и имеющей длину 3320 км. Ценаь этого проекта оценивается в 374,8 миллиарда рублей.Основной заказчик - компания "Сила Якутии". Она была зарегистрирована только осенью 2022 года в Якутске, а ее уставный капитал составляет всего 10 тыс. рублей. Генеральный директор компании Е. Г. Китаева. Несмотря на это, компания уже объявила тендер на проектирование и строительство ТЭС, а китайская госкомпания Sinohydro Corporation была выбрана в качестве подрядчика. Кроме того, китаец Ли Дуань с долей в 50% стал совладельцем "Силы Якутии" в марте 2023 года.

Официальные власти никаких подробностей о проекте не предоставляют, только сообщили, что он является частным и предназначен для экспорта электроэнергии в Китай. Так что, остается загадкой, как компания с уставным капиталом всего в 10 тыс. рублей сможет реализовать такой крупномасштабный проект.

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге на Всемирной выставке (Экспо) состоялся форум по межрегиональному сотрудничеству России и Китая. Мероприятие было долгожданным, после длительного перерыва. Темой выставки был выбран "Новый импульс в российско-китайских отношениях". В рамках форума был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Якутии и компанией Power China о строительстве газовой ТЭС и ЛЭП в Китай. Замминистра экономического развития РФ Д. Вольвач сообщил, что в настоящее время осуществляется разработка технико-экономического обоснования проекта.

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В отличие от компании "Сила Якутии", компания Power China не вызывает сомнений. Китайская государственная компания является одним из лидеров на внутреннем рынке и специализируется на проектировании и строительстве ГЭС. Это дает надежду на успешную реализацию проекта и сотрудничество между Россией и Китаем, которое обещает быть очень выгодным для обеих сторон.

#китай #якутия #сила сибири-2 #тэц #power china #лэп #сила якутии #тэо
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