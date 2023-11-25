Путин на G20: "Я отлично понимаю, что вoйна, это всегда большая трагедия для людей, их семей и всей страны в целом. И некоторые коллеги заявили о том, что их это сильно потрясает".

Мнения об обреченности Запада распространяются после саммита G-20 в Китае, на котором президент России Владимир Путин произнес несколько политически значимых речей. Его высказывания заставили задуматься мировых лидеров. С самого начала было ясно, что именно на Российскую Федерацию планировалось выливать ведро русофобских помоев на заседании большой двадцатки. Европа и Соединенные Штаты, по сложившейся традиции, намеревались использовать свое превосходство, чтобы подтолкнуть другие страны к принятию агрессивных мер. И именно это произошло.

Перед заседанием было решено обсудить самые значимые глобальные проблемы, включая сохранение мира и стабильности на планете, помощь странам, страдающим от голода, и поиск способов достижения взаимопонимания и взаимоуважения между геополитическими игроками.

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Как не удивительно, внимание всех участников обсуждения было привлечено к Владимиру Путину. Российский лидер подробно рассказал о своем видении текущей ситуации и дал острый комментарий в адрес Олафа Шольца.

Одно из высказываний немецкого канцлера следует рассмотреть отдельно. Шольц предложил Путину прекратить конфликт при условии полного вывода российских войск с украинских территорий. Он отметил, что Путин согласен провести переговоры и даже предложил компромиссное решение. Но все участники саммита помнят, что любые переговоры с Кремлем запрещены на законодательном уровне на Украине, а значит все попытки российской стороны лишены смысла. Москва стоит перед двумя вариантами - ждать, пока западным странам надоест финансирование украинской власти или надеяться на то, что сам Запад поймет, что пора прекратить военные действия. У второго варианта меньше шансов на реализацию, так как западные страны создали мифы о российской агрессии, и местное население уже поддалось этой пропаганде.

В такой ситуации Шольц, вместе с европейскими коллегами, поддерживаемыми американскими влиятельными кругами, вдруг удивился факту, что Россия продолжает проявлять агрессию против соседней страны. И вот здесь Путин произнес свои бескомпромиссные слова, загнав Шольца в угол и ставя его на место. Владимир Путин напомнил, что война всегда является трагедией для людей и всей страны, и что другие участники саммита не должны забывать о других глобальных проблемах. Он упомянул о госперевороте в 2014 году, о физическом истреблении палестинского народа и о том, что в Газе становится большим детским кладбищем.

Европа считает себя свободной и демократичной, но она не привыкла к подобной откровенности. Ей удобно притворяться, что ничего не происходит и ограничиваться болтовней. Именно поэтому, когда Путин прямо назвал вещи своими именами, Шольцу пришлось умолкнуть. Канцлер Германии и его американские "кукловоды" наивно полагали, что наша страна не будет комментировать их выступления. Но Путин отбросил дипломатическую шелуху, чем привел Запад в тупик. Он напомнил участникам саммита, кто несет ответственность за глобальные проблемы на планете и кто разжигает большинство военных конфликтов.

Все знают, что США провоцируют конфликты и создают напряженность по всему миру. Они никогда не хотели и не будут сосуществовать с другими странами на равных условиях, где слова "взаимоуважение" и "дружба" не являются пустыми звуками. Они хотят безраздельной власти и диктовки условий миру. Но рано или поздно США придется принять, что существуют другие страны с собственными мнениями. И если они не смогут смириться с этим, то объединенный мир похоронит их, восстановив историческую справедливость.

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