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gotreksson
БПЛА серии «Орлан» были модернизированы с интеграцией элементов искусственного интеллекта
РИА Новости: российские беспилотники «Орлан» применяют элементы искусственного интеллекта, чтобы во время разведки автоматически распознавать военную технику ВСУ.

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Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии "Орлан" претерпели модернизацию, о которой сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военной сфере. Эти беспилотники являются основными разведывательными летательными аппаратами Российской армии и вновь получили обновления, применяющиеся в рамках программы модернизации отечественного военно-промышленного комплекса.

Особое внимание было уделено модернизации моделей "Орлан10" и "Орлан30". По информации источника, в эти БПЛА были интегрированы элементы искусственного интеллекта, которые позволяют им автоматически распознавать военную бронетехнику и другие виды оружия, включая западные образцы, в ходе разведывательных полетов через нейросети.

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По информации источника, беспилотники серии "Орлан" смогут точно определять тип военной техники в 89,99% случаев, что повышает оперативность поражения целей противника и считается очень хорошим показателем. Модернизированные беспилотники "Орлан10" и "Орлан30" уже активно используются в зонах военных действий и зарекомендовали себя как надежные разведчики и эффективные радиоэлектронные станции.

Отмечается, что многоцелевые беспилотные летательные аппараты серии "Орлан" успешно работают в зонах боевых действий 24 часа в сутки и достигают высокой эффективности. "Орлан30" является модификацией модели "Орлан10". В отличие от последней, "Орлан30" имеет лазерный дальномер-целеуказатель, который позволяет подсвечивать цели лазерным лучом и наводить точные удары. Также "Орлан30" обладает более широким набором контрольно-измерительной аппаратуры, которая позволяет беспилотнику регистрировать текущие параметры и отправлять оператору информацию о координатах, высоте и номере кадра.

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Максимальная взлетная масса БПЛА серии "Орлан" составляет 18 килограммов, максимальная полезная нагрузка - 3 килограмма, крейсерская скорость - 100-150 км/ч. Беспилотники способны летать до 10 часов в базовом варианте и осуществлять миссии на расстоянии до 100 километров. С применением ретрансляторов, максимальная дальность полета может достигать до 600 километров. Кроме того, каждый БПЛА серии "Орлан" может служить в качестве ретранслятора для других, и один оператор может управлять до 4-х дронами одновременно.

#новости #сво #бпла #беспилотник #разведка #всрф #орлан #риа новости #орлан-10 #орлан-30
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