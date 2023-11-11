В 1970-е годы СССР и США соревновались в создании новых боевых вертолетов, прогнозируя будущее военной авиации. В США запустили программу Advanced Attack Helicopter, с целью разработать вертолет, способный наносить удары по наземной бронетехнике. Результатом этой программы стал созданный впоследствии AH-64 Apache.

Опытному вертолету YAH-64 удалось показать комиссии свою эффективность и универсальность в различных условиях, и на его основе был разработан легендарный "Апач". Он был оснащен 16 управляемыми противотанковыми ракетами, мощной 30-мм автоматической пушкой и неуправляемыми ракетными блоками. Американцы придавали большое значение работе вертолета ночью и в сложных метеоусловиях, а также на высотах ниже 30 метров. AH-64 Apache в то время стал одним из символов американской военной мощи. В то же время СССР также стремился не отставать в области разработки боевых вертолетов. Военные осознали, что концепция "летающей БМП" - вертолета, предназначенного для штурмовых действий и доставки десанта, оказалась неэффективной. Действительностью стало то, что вертолет не мог одновременно нести десант и вооружение из-за перегруза. В результате вертолет Ми-24 оказался лишь половинчато использованным, поскольку большую часть времени он возил пустой десантный отсек, не обеспечивая безопасность пехотинцам.

Начало пути

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Поэтому 16 декабря 1976 года было принято решение о создании нового боевого вертолета. КБ Милю и Камову, двум ведущим вертолетным конструкторским бюро(раньше это было два КБ), была поручена разработка опытных образцов. Главной целью новой машины стало уничтожение бронетехники и обеспечение защиты пехоты на поле боя.

Конструкторы обеих бюро взялись за работу с энтузиазмом. Камов решил сделать основной упор на маневренность вертолета и использовать несколько моторов, позволяющих достигать больших скоростей. Миль, в свою очередь, разрабатывал вертолет с усовершенствованной системой оружия, позволяющей эффективно поражать цели на расстоянии.

Высокая конкуренция между конструкторскими бюро Миля и Камова привела к созданию двух революционных боевых вертолетов в 1982 году. Первый - Ми-28, созданный ОКБ Миля, был двухместным и ориентирован на армейскую авиацию. Второй - В-80 (позднее ставший известным как Ка-50) - вертолет от ОКБ Камова, разработанный для флота. В-80 отличался от других вертолетов своей эры не только соосной компоновкой, но и отсутствием рулевого винта. Это позволяло ему выполнять маневры, недоступные для машин классической схемы. К примеру, плоский разворот с углами скольжения до 180 градусов, который позволял быстро наводить бортовое вооружение и взлетать с ограниченных площадок при любом направлении ветра. Еще одним эффективным маневром была воронка или боковой вираж, позволяющий вертолету перемещаться постоянно находясь в поле зрения бортовых прицельных систем.

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Кроме превосходных маневренных возможностей, соосные вертолеты были более выносливыми, так как отсутствие рулевого винта позволяло им продолжать полет, даже если хвостовая балка была повреждена. Это отличало их от вертолетов классической схемы.

Одним из основных отличий В-80 было его одноместное исполнение. Это позволяло сделать вертолет компактным и уменьшало количество летчиков, необходимых для ударных групп вертолетов. Возможности одного летчика управлять машиной и применять оружие были расширены с помощью автоматики и специализированных систем прицеливания. Новаторство В-80 не ограничивалось только конструкцией. Вертолет был оснащен катапультируемым креслом спасения, которое могло спасти жизни летчиков Ка-52 в реальной боевой ситуации. Кабина была полностью бронированной и защищала летчика от пуль и осколков.

Главным оружием В-80 стал противотанковый ракетный комплекс "Вихрь". Его ракеты с лазерным наведением имели сверхзвуковую скорость и могли поражать цели на дистанции до 8 километров, превосходя радиус действия конкурирующих систем. Пушка была также интегрирована в систему "Шквал", что позволяло летчику наводить ее с помощью автоматики.

В-80 учится летать

В июле 1982 года состоялся первый полет экспериментального В-80. Создатели вертолета, чтобы сохранить новинку в секрете прибегли к маскировке. Боевой вертолет был окрашен в невоенный серый цвет, а на его корпусе нарисовали желтые окна и люки, которых на самом деле не существовало. Такой необычный дизайн обеспечил акуле невзрачность на испытаниях для сторонних наблюдателей. Но, при одном из полетов экран, имитирующий окно, попал в двигатель вертолета, что привело к осложнениям и вынудило отказаться от этой уловки. Несмотря на сложности, программа испытаний продолжалась, и в августе 1983 года был представлен второй экземпляр В-80. Он уже был оснащен штатными двигателями, пушкой и навигационным комплексом, что позволило полностью реализовать потенциал вертолета.

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К сожалению, в процессе испытаний произошла трагедия. Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Евгений Ларюшин, погиб 3 апреля 1985 года в результате перехлеста лопастей. Расследование показало, что это было вызвано превышением допустимой отрицательной перегрузки пилотом, а не технической неисправностью вертолета. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, создатели внесли изменения в конструкцию и изготовили еще один опытный образец.

Сразу после этого начались сравнительные испытания между В-80 и ранее созданным вертолетом Ми-28. Результаты показали, что В-80, несмотря на определенные сложности, обладает значительными преимуществами перед конкурентом. В декабре 1986 года было принято постановление, согласно которому В-80 был признан основным перспективным вертолетом Советской армии. Вскоре вертолет получил новое обозначение - Ка-50 - и начались подготовительные работы к серийному производству. Как и любое инновационное изобретение, Ка-50 нуждался в доработке. Важной задачей было обеспечить возможность работы вертолета ночью и устранить ряд замечаний, выявленных в процессе испытаний. Для этого создатели разрабатывали телевизионную систему ночного видения "Меркурий" и тепловизионную систему "Столб". Хотя эти технологии не были готовы к началу серийного производства, их внедрение было запланировано на будущее. В 1990 году было принято постановление о постройке установочной партии Ка-50 на заводе в Арсеньеве, и начались государственные испытания.

Завсегдатый авиасалонов и свой фильм

В начале 1992 года, после успешных предварительных испытаний, перспективный российский вертолет Ка-50 передан в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) для дальнейших изысканий его боевой эффективности. В то время в стране царила довольно сложная экономическая ситуация, и создатели вертолета понимали, что шансы на государственные заказы на дорогостоящую технику довольно невысоки. Поэтому они начали активно продвигать Ка-50 на международном рынке. В сентябре того же года, на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), состоялся дебют второго серийного экземпляра Ка-50. Для привлечения внимания потенциальных клиентов на киль вертолета была нанесена надпись "Werewolf" (оборотень). В июне 1993 года Ка-50 стал изюминкой авиасалона в Ле-Бурже (Франция), где ему дали прозвище "Черная акула". Еще один экземпляр Ка-50 был покрашен в черный цвет, и на его киль нанесли хищное название "Black Shark".

Также в 1993 году вышел фильм "Черная акула", в котором главную роль сыграл Ка-50. Это был уникальный фильм, спонсируемый самим конструкторским бюро Камова. Главной задачей фильма было показать вертолет в действии, уничтожающим врагов. Значительная часть фильма была снята в Узбекистане, с поддержкой 15-й бригады спецназа ГРУ (Главное Разведывательное Управление), которая на бумаге находилась под командованием местных властей, но фактически подчинялась России. В фильме помимо захватывающих сцен с вертолетом была настоящая британская военная журналистка в роли самой себя, использовались экспериментальные образцы снаряжения, протестированные в бригаде. Также несколько известных военачальников сыграли главные и второстепенные роли, а также выступили в качестве консультантов. На съемках использовались настоящие боеприпасы и взрывчатка, ведь их было проще достать, чем киношную пиротехнику.

Боевое применение

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В конце 2000 года два Ка-50 были доставлены в Чечню для участия в боевых действиях. За время своего пребывания в Чечне, "Черные акулы" добились значительных результатов. Некоторые источники отмечают, что военное командование признало высокую эффективность работы Ка-50. Другие утверждают, что военные создавали идеальные условия для эксплуатации вертолетов, выбирая только хорошо разведанные цели и обеспечивая непрерывное прикрытие со стороны Ми-24. В течение полутора месяцев боевые группы потратили 929 ракет, большинство из которых были неуправляемыми С-8. После того как Ка-50 вернулись из Чечни, они больше не использовались в боевых действиях.

Попытка модернизации вертолета Ка-50

В 1980-х годах военные ставили перед будущим вертолетом Ка-50 амбициозную задачу - способность работать не только днем, но и ночью. Однако промышленность тогда не могла удовлетворить этот запрос, и вертолеты Ка-50 остались только для дневных операций.

Но в 1997 году все изменилось с появлением восьмого экземпляра Ка-50Ш, который был оборудован гиростабилизированной оптико-электронной системой (ГОЭС) "Самшит-50" с тепловизионным каналом. В то время в отечественной промышленности не было подходящего оборудования, поэтому был использован французский тепловизор. Этот модифицированный вертолет получил название Ка-50Ш.

Ка-50Ш постоянно совершенствовался, и в последних модификациях ГОЭС "Самшит" была перенесена с верхней части носовой секции на нижнюю, а в самой современной версии появилось две ГОЭС, полностью заменяющие систему "Шквал". Несмотря на достижения и прогресс в разработке, Ка-50Ш так и остался на стадии выставок и демонстраций. Серийные вертолеты Ка-50 производились дальше в своей "дневной" конфигурации. Неудачи ничуть не смущали команду разработчиков, и они продолжали стремиться к созданию ночного вертолета. Именно поэтому команда разработчиков вертолета Ка-50 искала и другие пути улучшения своего проекта. Они шли в ногу со временем, изучали и применяли передовые технологии в своей работе. Их работа не ограничивалась только ГОЭС "Самшит" - они создавали и внедряли другие инновации, чтобы создать максимально совершенный вертолет.

Борьба за ночную работоспособность в воздухе продолжалась, и разработчики Ка-50 надеялись, что в скором времени им удастся преодолеть все трудности и представить миру полностью модернизированную версию своего вертолета - версию, способную совершать миссии в любое время суток и в любых погодных условиях.

Конец пути или перерождение в Ка-52"Аллигатор"

Решение о закупке новых вертолетов для армии стало одним из главных событий в конце 2000-х годов. И хотя еще в 1980-х выбор был сделан в пользу Ка-50, на сцену вышло Конструкторское бюро Миля со своим Ми-28Н, теперь уже ночной модификации. Кроме того, Камовцы активно работали над двухместным Ка-52"Аллигатор", который обладал современной электроникой и оснащенностью для работы ночью. Хотя его полная разработка заняла много времени, перспектива была уже видна.

В 2005 году главнокомандующий армейским штабом Юрий Балуевский заявил, что основным вертолетом станет Ми-28Н, а Ка-50 и Ка-52 будут использоваться для спецназа. Это означало, что камовцам не светила большая серия. Последние три Ка-50 были достроены в 2006 и 2012 годах и переданы в Торжок.

По информации из открытых источников, Ка-50 поднялся в воздух в последний раз в 2012 году. В 2008 году на заводе в Арсеньеве начался выпуск Ка-52, который вызвал интерес и стал массово закупаться. В 2011 году "Аллигаторы" стали поступать в строевые части. Ка-52 является двухместной версией Ка-50 с более серьезным набором радиоэлектронного оборудования. Но военные поняли, что одноместная машина для них не подходит, и остановились на двухместной версии.

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Со временем Ка-52 подтвердил свое место главного боевого вертолета российской армии и одного из лучших в мире, вытеснив Ми-28Н на второй план. А Ка-50 остается на хранении, ожидая своей судьбы. Количество выпущенных вертолетов, включая опытные, составило менее 20. Некоторые экземпляры установлены в качестве памятников на заводе в Арсеньеве и в национальном центре вертолетостроения в Люберцах. За все время Ка-50 практически не использовались, и они находятся на хранении либо в КБ, либо в Торжке. Допускается возможность переделки этих машин в Ка-52 на заводе.