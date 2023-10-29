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Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной

Насколько важна в теории цена нефти для стоимости топлива в РФ, не пытаясь оправдать или обвинить государство или какую-то компанию? Оказалось, что даже при бесплатном сырье бензин покупателю в рознице обойдется в немаленькую сумму.
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Представьте себе ситуацию, нефтедобытчик решает передать нефть абсолютно бесплатно. Но окажется ли бензин на заправках тогда бесплатным. Данный вопрос, кажется, даже простому человеку, не связанному с отраслью, должно быть понятно – конечно, придется всё равно отдать энную сумму. И вот основной вопрос, какую именно.

Первоначальным расходом являются транспортировка нефти из места добычи до нефтезавода, где ее перерабатывают. Обычно в Российской Федерации нефть доставляется на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) через трубопроводы. Разумеется, стоимость доставки зависит от региона. Если речь идет о транспортировке нефти из скважины в Ханты-Мансийском автономном округе в НПЗ, то это будет отличаться от транспортировки из месторождения, расположенного ближе к городам, например, в Татарстане. Суть одна – необходимо, что бы нефть попала на ближайший нефтезавод. Продукция, производимая на НПЗ, в большинстве случаев транспортируется по авто или железнодорожным путем. Транспортировка нефтепродуктов обходится дороже и сложнее, чем транспортировка нефти на предприятие.

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Цена транспортировки бензина может быть еще выше из-за труднодоступности района, куда доставляется топливо. Например, если мы говорим о доставке бензина в Москву из Ярославля или из Московского нефтеперерабатывающего завода до АЗС, находящейся недалеко от парка Сокольники, то стоимость доставки одного литра бензина автомобилем может варьироваться от 0,5 до 1,3 рублей(цена АИ-95 на заправках в Москве и Московской области составляет около 57 рублей за литр). Таким образом, за бензин, если его нефть была приобретена бесплатно, потребуется заплатить около 1 рубля за литр.

Стоимость переработки нефти в бензин составляет значительную долю в общей стоимости. Большинство НПЗ оснащены установками, которые нагревают нефтепродукт до больших температур. Из-за этого энергозатраты составляют около 50% стоимости производства нефтепродуктов. Приблизительно 15% затрат на переработку нефти составляют расходы на химические реагенты. Итого примерно 65% затрат на работу НПЗ являются переменными. Однако в нашей стране затраты на энергоресурсы минимальны по сравнению с другими странами, такими как Европейский Союз или некоторые азиатские государства, которые импортируют газ и уголь.

Естественно, все эти проценты по переменным затратам являются условными и зависят от конкретных условий каждого НПЗ. В общем же, затраты на переработку нефти в России, если не учитывать налоги, составляют от 6% до 12% конечной цены бензина. Таким образом, даже при бесплатной нефти, учитывая текущую стоимость АИ-95 на заправках в Москве и регионе, за бензин всё равно потребуется заплатить примерно три рубля, которые были затрачены на его переработку.

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Если провести грубой подсчет и разделить баланс Московского НПЗ за 2021 год на общий объем нефтепереработки (около 12 млн тонн), то стоимость переработки одной тонны нефти составит примерно 18 рублей. Это общая стоимость нефтепереработки, а не только производства бензина.

С учетов всех налогов, цена бензина на АЗС в России даже при условии бесплатной нефти будет еще выше. Доли затрат на транспортировку и переработку нефти, налоговые обязательства и маржу торговых компаний добавятся к стоимости производства бензина.

Транспортировка топлива от НПЗ до заправочных станций также имеет свои затраты. Они могут включать оплату услуг транспортных компаний, страховку, амортизацию средств доставки и другие расходы. Эти затраты будут зависеть от расстояния, способа транспортировки (автомобиль, железнодорожная или водная доставка) и других факторов. Все эти затраты также будут включены в конечную цену бензина, которую видим на заправочных станциях.

Кроме того, добавляется налоговая нагрузка. В нашей стране налог на добычу полезных ископаемых составляет 536 рублей за тонну нефти. Этот налог, а также сбор на добавленную стоимость (НДС), акцизы и другие налоговые сборы вносят свой вклад в финальное ценообразование бензина.

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Следует учесть марку торговых компаний, которые продвигают и продают нефтепродукты на розничном рынке. Это прибыль, которую торговые компании получают от продажи бензина. Она может быть различной и зависит от множества факторов, включая конкуренцию на рынке, спрос и предложение, объем продаж и т. д. Маржа торговых компаний также будет включена в стоимость бензина на АЗС.

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В случае передачи нефти бесплатно, стоимость бензина на АЗС все рано будет расти. Она будет включать издержки на логистику и переработку нефти, налоговые обязательства и маржу торговых компаний. Эти затраты будут различаться в разных регионах и зависеть от множества факторов. Поэтому точно определить конечную стоимость бензина нельзя, но можно с уверенностью сказать, что он будет далек от бесплатного.

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