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Китайские копии российских и советских самолётов - Су-27 и другие

Китайскими копиями известных автомобилей уже никого не удивишь, но в Поднебесной могут копировать не только машины. Куда интереснее рассматривать самолёты: их очертания кажутся чрезвычайно знакомыми.
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 Транспортник Shaanxi Y-8

Китай обратился к СССР, чтобы приобрести лицензию на выпуск АН-12, и начал собирать самолеты из поставок запчастей. Однако, уже через год, они наладили собственное производство и стали выпускать китайские модели Y-8 являющейся копией советской легенды.

Y-8 оказались невероятно успешными и быстро завоевали репутацию надежных и мощных самолетов. Они стали неотъемлемой частью авиации Китая, хотя последний экземпляр был выпущен еще в 1973 году. Несмотря на некоторые проблемы, они прошли испытания временем и продолжают успешно использоваться до сих пор.

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Одним из самых интересных и необычных производных моделей Y-8 был Y-8F. Этот самолет специально разработан для перевозки скота. В его просторном грузовом отсеке располагалась модульная трехэтажная конструкция, разделенная на небольшие загоны, чтобы вместить до 350 овец.

Y-8F оказался настоящей инновацией в сельском хозяйстве и перевозке скота. Китайские фермеры смогли легко и удобно перевозить большие стада овец на значительные расстояния. Благодаря этому самолету, транспортировка скота стала намного эффективнее и экономически выгоднее.

Несмотря на успех Y-8F, модификация эта так и осталась экспериментальной. Возможно, это связано с тем, что спрос на такого рода самолеты был ограничен, и производство не было перспективным. Но все же, Y-8F остается уникальным примером того, как китайское самолетостроение пыталось разнообразить свою продукцию и адаптироваться к разным потребностям.

«Кукурузник» Shijiazhuang Y-5

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Самолет АН-2, изначально созданный в 1948 году, прост в своей конструкции, но именно благодаря этой простоте он стал настоящим знаком своего времени. Его многофункциональность и превосходные качества были оценены даже в далеком Китае, где была большая потребность в надежном самолете для транспортно-пассажирских перевозок. 

Китай, известный своими огромными просторами и недостатком аэродромов высокого качества обслуживания, оказался идеальным местом для эксплуатации АН-2. Для него хватало всего 300 метров взлётно-посадочной полосы, а простота в обслуживании делала его неприхотливым в эксплуатации. Во второй половине 1950-х годов командование Народно-освободительной армии Китая закупило этот замечательный самолет и отправило его документацию на производство в завод № 320, расположенный в округе Наньчан.

Впоследствии китайские инженеры разработали собственную версию АН-2, получившую название Shijiazhuang Y-5 (Yunshu-5). Этот китайский самолет был полностью самодостаточным - даже двигатели для него производились на местном авиамоторном заводе. Производство Y-5 не ограничилось одной модификацией - для армии создали военно-транспортную версию, а для сельскохозяйственных нужд была разработана специальная модификация сельскохозяйственного самолета. Но самым забавным оказался Y-5 для особых персон, внутри которого был салон с повышенной комфортностью.

Гидросамолет-амфибия Y-5, способный совершать посадку на воду, был особенно популярен в регионах с водопадами и озерами. Операторы могли без проблем доставить грузы или пассажиров к любой точке, где был возможен приземление на воду.

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Сегодня, когда многие мировые истребители и транспортные самолеты уже ушли в прошлое, производство Y-5 продолжается. Китайские инженеры совершенствуют его конструкцию и использование, делая его ещё более надёжным и функциональным. Самолет, который начал свою историю более семидесяти лет назад, продолжает покорять сердца пилотов и пассажиров своей уникальностью и надёжностью. Можно с уверенностью сказать, что АН-2 и его китайский аналог Y-5 оставили свой след в истории авиации. 

Истребитель Shenyang J-11

В то время Китай не мог похвастаться собственными самолетостроительными разработками, но стране была сильно нужна новаторская военная авиация, способная отразить любое потенциальное вторжение. Защита родных границ была для Китая столь же важна, как величественная китайская стена. 

Со стороны Советского Союза было желание экспортировать МиГ-29, знаменитый истребитель, но китай попросил самый передовой и уникальный на тот момент тяженый истребитель- Су-27. Однако руководство советского союза не спешило давать передовую разработку.

После распада СССР Россия одобрила лицензированное производство в Китае, что ознаменовало новую эру сотрудничества между двумя странами.Компания Shenyang Aircraft Corporation взяла на себя задачу создания собственной версии этого легендарного самолета. Однако на первых этапах сборки, китайские инженеры использовали российские комплектующие.

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Некоторое время спустя, Shenyang Aircraft Corporation решила заняться самостоятельной разработкой и производством компонентов для Су-27. Этот шаг позволил существенно упростить логистику и уменьшить себестоимость, а в 2014 году, уже полностью отказавшись от использования российских деталей, компания установила на истребителей J-11B двигатели собственной разработки.

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Китайская версия Су-27, J-11B, являетсяь мощным и эффективным самолетом. Он обладает улучшенными электронными системами, радаром и гидравлической системой управления. Несмотря на то, что Китай всё больше отходит от использования российских технологий, Су-27 остается одним из лучших истребителей в мире.

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Теги

ссср истребитель су-27 самолет ан-2 shenyang j-11 shijiazhuang y-5 y-8 ан-12 китайские копии
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