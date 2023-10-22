ТАСС: Российские спортсмены получили 59 медалей и выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС в Дурбане.

Сборная Российской Федерации совершила невероятное на Играх стран БРИКС, оставив позади соперников и завоевав итоговый триумф в Дурбане, Южно-Африканской Республики. Всего российские спортсмены завоевали 59 медалей в разных видах спорта, став настоящими героями для страны на фоне жесткой конкуренции.

Игры БРИКС - это международные спортивные соревнования между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Они проводятся ежегодно с 2017 года и включают в себя различные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др. Целью этих игр является укрепление спортивных связей и сотрудничества между странами БРИКС, а также популяризация спорта в каждой из них.

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За семь дней соревнований команда нашей страны заполучила 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей, доказывая свое превосходство и являясь ярким примером синхронности и совершенства. Второе место в медальном зачете заняла Китайская команда, разорвавшаяся на 55 медалей, а Южно-Африканская республика успешно заняла третье место, обогнав множество соперников и завоевав 51 медаль.

Особое внимание следует уделить достижениям российских пловцов, которым в третий день Игр БРИКС удалось завоевать семь ценных наград. Наши герои, включая Алексея Ткачева, Георгия Глазунова, Андрея Волкова, Романа Акимова, Владу Эгги, Анастасию Маркову и Евгению Чикунову, произвели фурор и заработали для Российской сборной пять золотых и две серебряные медали, оставив соперников далеко позади.

В Играх БРИКС приняли участие более 450 спортсменов из пяти стран - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Празднование заряженного спортивного духа и дружбы проходило с 18 по 22 октября, зажигая сердца всех болельщиков по всему миру.

Соревнования стали неотъемлемой частью нашей спортивной культуры, а беспрестанные победы наших талантливых спортсменов только укрепляют нашу страну на мировой арене. С гордостью можем сказать, что яркая звезда фигурного катания Аделия Петросян будет сиять еще ярче в будущем, предрекая ей блестящую карьеру после ее золотой медали на первом этапе Гран-при России. Это только подтверждает то, что Российская Федерация никогда не перестает впечатлять своими спортивными достижениями и оттачивает мастерство своих будущих чемпионов уже на самых ранних этапах.

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