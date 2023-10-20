Сверхновая была обнаружена с помощью телескопа HMT в обсерватории Синмин в Китае.

Астрономы всегда восхищались красотой и мощью "сверхновых" - событий, которые происходят, когда звезда производит грандиозный взрыв и ярко вспыхивает перед своим исчезновением. Эти небесные фейерверки помогают нам лучше понять процессы, протекающие во Вселенной.

Новое открытие было сделано командой астрономов из Китая. Исследователи смогли открыть "сверхновую" в галактике UGC 3855, используя телескоп HMT в обсерватории команды астрономов "Синмин". Событие было обнародовано 7 октября на сайте arXiv, и быстро привлекло внимание научного сообщества.

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"Сверхновые" могут быть классифицированы на два вида - вид I и вид II - исходя из их спектра. Вид I "сверхновых" лишён водорода, а тем временем, вид II отображает спектральные линии водорода. Внутри вида I "сверхновых" существует подразделение, известное как "сверхновые" вида Ib (SNe_Ib), и они играют особую роль в наших исследованиях.

SNe_Ib - это взрывы, происходящие, когда небесное тело лишается своей внешней оболочки из водорода и её ядро коллапсирует за счет своей собственной гравитации. Но есть и редчайшие случаи, когда оболочка звезды была сильно поражена перед самой вспышкой. Эти "сверхновые" называются "сверхниками" с ультракороткой оболочкой (USSNe), и они вызывают ещё больше интереса у астрономов.

И вот, команда, руководителем которой становится Шэнью Ян из Университета Цинхуа, в Пекине, делает настоящее выявление. Они обнаружили неизвестный вид Ib USSNe, который получил название SN_2021agco. Эта "сверхновая" была первоначально замечена в конце 2021 года, и она находится на расстоянии почти 130000000 световых лет от Земли. SN_2021agco существует в галактике UGC_3855, которая является старой средней спиральной галактикой. Несмотря на такую удаленность, она является ближайшей к Земле "сверхновой" этого типа.

Почему SN_2021agco стала еще более интересной. Потому что она очень быстро развивается. Спустя двое суток после взрыва "сверхновая" достигла своего пика, и сияла так ярко, что её блеск был оценен в -16,06 mag.

Так же известно, что звезда-прародительница SN_2021agco утратила основную часть массы, а её внешняя оболочка получила повреждения перед вспышкой. Это открытие даст возможность нам понять процессы, протекающие внутри звёзд, и их эволюцию.

Исследователи смогли понять некоторые интересные факты о галактике UGC_3855. Оказывается, её возраст равен 10,6 миллиарда лет, и её масса примерно равна 2,6 миллиарда солнечных масс. Удивительно, что темп звёздообразования в этой галактике довольно маленькая и составляет всего 0,2 солнечной массы за цикл. Это указывает на спокойное развитие этой галактики и необычность её окружения.

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Это открытие SN 2021agco и его исследование предоставляют нам больше информации о звёздах и галактиках, позволяют заглянуть в самые глубины Вселенной и разгадать её тайны. Такие события нам не только чертят портреты прошлого, но и помогают нам понять, куда движется будущее.