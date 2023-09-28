В армии России на данный момент служат три основных модели танков – Т-72, Т-90 и Т-80. Первые два имеют практически полную обратную совместимость между собой и проблем с их ремонтом практически нет, но Т-80… У них радикально отличаются двигатель и бортовые коробки передач, другой автомат заряжания, есть разница в кормовой и частично в лобовой детали корпуса. Казалось бы, зачем возвращать забытое старое, если надо концентрировать усилия на новом?

Проблема танков СССР заключалась в том, что несмотря на единую концепцию, у СССР были три основных танка с техническими различиями. Т-64 имел уникальный силовой агрегат, который могли производить только в Харькове. Т-72, хоть и был проще и дешевле, имел различия в двигателе, ходовой части и автомате заряжания.

Т-80 отличался от других моделей еще больше... Глубокая модернизация Т-64 превратилась в полностью новую машину с сохранением боевых свойств, но цена танка возросла. Силовой агрегат и коробки передач сильно отличались от Т-64 и Т-72, а также имели разные ходовые части. Результатом такой политики производства танков на разных заводах стала разунификация, что оказало негативное влияние на логистику и обучение личного состава. В отличие от НАТО, где участвуют разные страны, СССР был одной страной с федеративной формой управления, что могло осложнить ситуацию еще больше. В российской армии также были отражения этой разунификации, но Т-64 был выведен из уравнения, а его место занял Т-90, имеющий обратную совместимость с различными узлами и агрегатами Т-72.

реклама

Сегодня возвращение Т-80 на производство вызывает определенные сомнения, связанные с разунификацией и проблемами в логистике. Однако, новые модели Т-80 будут существенно отличаться от предыдущих версий из 80-х годов. Основные отличия будут связаны с башней, системой управления огнем и защитой. Останется ли автомат заряжания, характерный для Т-80, - это открытый вопрос. Машину будут отличать корпус, ходовая часть и двигатель. Омский завод тяжелого машиностроения способен капитализировать двигатели ГТД-1 100 и 1 250, а также производить их с нуля, как это подтверждается на практике благодаря модернизации Т-80БВМ.

Т-80 будет похож на условный Т-90М по башне, системе управления огнем и защите. Однако, будет отличаться в МТО, мобильности и заднем ходе. Скорость заднего хода у Т-80 будет составлять 11 км/ч, в то время как у Т-90 всего 4 км/ч. Хоть это и не сравнимо с западными танками, способными достигать скорости до 36 км/ч, но все же лучше, чем прогулка в парке. Стоит отметить, что из-за низкой скорости заднего хода, экипажи танков часто не успевают отступить и получают попадания разных типов снарядов в лоб или борт при попытке разворота.

Большая проблема заключается в том, что будет сложно увеличить производство двигателей серии В-92, которые используются двумя основными моделями. Возвращение Т-80 решит эту проблему с помощью другого силового агрегата, позволяя увеличить выпуск танков и их наличие на передовой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Возрождение производства Т-80 может быть связано с логистическим риском и разунификацией, однако, оно также решит проблему нехватки боевой техники. Ведь, как известно, ее всегда бывает недостаточно. Хотя это решение может вызывать определенные споры, оно в некоторой степени будет полезным не только для военно-промышленного комплекса, но и для армии в целом.