СССР оставил в наследство Украине современнейшее на тот момент ядерное вооружение. По количеству боеголовок она уступала лишь США и России.

Современнейшее на тот момент ядерное вооружение СССР было передано в наследство Украине после распада Советского Союза. Заметьте, что Украина занимала третье место по количеству боеголовок после США и России. Но почему Украина отказалась от этого вооружения, о котором многие страны мечтают.

Первый президент Украины, Леонид Кравчук, в одном из интервью рассказывал о причинах отказа страны от ядерного оружия в 90-е годы. Его слова казались скорее оправданиями перед народом, хотя в них была доля правды.

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Одной из причин отказа Кравчук назвал сложности обслуживания ядерного оружия. Это действительно так. Каждая стратегическая ракетная система должна проходить регулярное обслуживание раз в два года. На Украине не было специального подразделения, которое занималось обслуживанием ядерных зарядов. Вместо этого, все заряды производились в России, и туда же доставлялись и устанавливались ракеты.

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Боеголовки со временем теряют свою годность и должны быть утилизированы. Но и в этой области Украина не обладала необходимой технологией. Это означало, что сохранение ядерного вооружения представляло серьезную угрозу безопасности. Даже если бы у страны были подходящие специалисты и технологии, содержание всего этого оружия было финансово катастрофически неподъемным для Украины в то время.



Ещё одной причиной, которую Кравчук упомянул, было отсутствие реального противника. Европа настолько компактная, что удар по любой точке влечет за собой серьезные последствия для самой Украины. Хотя этот аргумент больше смахивает на оправдание, чем на реальную причину.



Большинство ракет на Украине были межконтинентальные и имели радиус действия более 11 тысяч километров. Они были в основном направлены на США. Неудивительно, что Соединенные Штаты были одними из инициаторов ядерного разоружения Украины.

Завершая, Кравчук заявил, что не жалеет о решении разоружиться. По его словам, Украина показала хороший пример всему миру, демонстрируя, что нужно отказываться от ядерного оружия. При этом стоит также отметить, что некоторые американские СМИ распространяют версию, что Украина была обманута по Будапештскому меморандуму.



Однако, следует упомянуть, что убирать перенаправленное на другие страны ядерное вооружение было в интересах не только Украины, но и самых влиятельных государств. Это действие поощрило международные усилия по ядерному разоружению и способствовало улучшению глобальной безопасности.



В итоге, Украина приняла решение отказаться от наследованного ядерного вооружения, основываясь на сложностях обслуживания, утилизации и финансовых проблемах. Вместо этого, страна решила показать пример миру, демонстрируя, что отказ от ядерного оружия может быть благим делом. Это действие оказало положительное влияние на глобальную безопасность и содействовало международным усилиям по ядерному разоружению.