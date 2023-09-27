ЦКБ «Рубин» разработало проект нового подводного ракетного крейсера стратегического назначения, который может прийти на смену АПЛ класса «Борей» в российских ВМС.

Военные эксперты рассказали агентству NEWS.ru, что надвигается новая эра в разработке подводных лодок. ЦКБ "Рубин" пришло с идеей постройки уникального судна, объединяющего функционал стратегического подводного ракетоносца и многоцелевой субмарины. Проект получил название "Арктур" и представляет собой современную замену для существующих ракетных подводных крейсеров проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А". Главная особенность лодки "Арктур" заключается в ее превосходной боевой мощи при более компактных размерах по сравнению с предыдущими моделями. Разработчики планируют разместить часть вооружений вне корпуса субмарины, что позволит увеличить ее боевой потенциал. Особое внимание уделяется также использованию беспилотных аппаратов для эффективного контроля обстановки и защиты от вражеских атак. Командир лодки с командой из около 100 человек будет иметь под контролем передовую технологию.



Издание также узнало, что лодка "Арктур" будет представлять собой технический прорыв в области незаметности. Уровень отраженного гидроакустического сигнала будет снижен до минимума, что значительно усилит ее скрытность от противника. Впервые в истории подводного флота России будут использованы инновационные материалы и структуры, обеспечивающие практически полное погашение гидроакустического сигнала.



"Арктур" - это новый этап в развитии подводных сил России. Ее водоизмещение будет на 20% меньше, чем у предыдущих моделей, а ее габариты составят 134 метра в длину и 15,7 метра в ширину. Это позволит лодке эффективно оперировать в океанских просторах и стать высокотехнологичным символом силы и инноваций.



Капитан I ранга Василий Дандыкин, заместитель главного редактора журнала "Воин России", подчеркивает, что использование объема между прочным и внешним корпусами подводных лодок является ключевой идеей проекта. Здесь можно разместить дополнительное оружие и средства защиты, повысив тем самым боевую эффективность судна.



В целом, лодка "Арктур" обещает стать настоящим прорывом в подводной стратегии России. Ее незаметность, маневренность и боевая мощь делают ее величайшим активом в сфере подводной военной техники. Это доказательство того, что Россия продолжает инвестировать в первоклассную технологию и оставаться на переднем крае военного инновационного прогресса. Будущее подводного флота России - это "Арктур".