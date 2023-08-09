Новые паромы, которые скоро запустятся между Петербургом и Калининградом, являются ответом на проблему транспортной связности этого региона, который стал изолированным после распада СССР. Калининградская область имеет уникальное положение, так как она не имеет сухопутных границ с Россией, а граничит с Польшей и Литвой. Это привело к изменениям в ее роли в национальной экономике после распада СССР. И даже санкции, кажется, помогают укрепить промышленность и транспорт в этом эксклаве.

В 1990-х годах российские предприятия столкнулись с проблемой выживания: распад хозяйственных связей, плановой экономики, гарантированного снабжения и закупок продукции заставили их самостоятельно формировать производственные программы и искать поставщиков и покупателей. Произведенная в Калининграде продукция должна была преодолеть несколько границ, чтобы достичь российского потребителя.

Судостроение и судоремонт являются основными отраслями промышленности Калининграда, и они не избежали общих проблем. Сокращение военных расходов привело к сокращению заказов на ремонт и строительство кораблей. Например, только один из трех сторожевых кораблей проекта 11540 «Ястреб» был построен и сдан флоту. 33-й судоремонтный завод также столкнулся с недостатком заказов, несмотря на то, что он был одной из основных ремонтных баз малых судов Балтийского флота.

В то время бюджетные ограничения не позволяли предоставить региону должную помощь. Однако возникла надежда на сотрудничество с европейскими странами, чтобы сделать из Калининграда ворота в Россию для товаров, технологий и инвестиций.

В 1991 году была создана свободная экономическая зона «Янтарь», а в 1996 году ее статус был закреплен Федеральным законом. Это позволяло освободить товары, произведенные в зоне, от таможенных пошлин, а также освобождало зарубежные товары, ввозимые в зону, от ввозных пошлин и других платежей.

Примером успешного использования этой экономической зоны является предприятие «Автотор», которое начало со сборки машин KIA и затем установило сотрудничество с BMW. Это позволило привлечь новые автомобили в Россию, а не только подержанные.

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