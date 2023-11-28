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GADGETS
В Берлине более десяти тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине
В немецкой столице десятки тысяч человек начали акцию в поддержку мира на украинской территории и против поставок оружия киевскому режиму.

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В столице Германии, Берлине, собрались многочисленные участники мирной акции, выражающие протест против поставок оружия в Украину и поддерживающие инициативы, направленные на установление мира на украинской территории. Полицейские оценили численность участников акции примерно в 10 тысяч человек, в то время как организаторы сообщили о 20 тысячах участников, согласно информации от ТАСС.

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Сара Вагенкнехт, член немецкого парламента, выступила перед участниками акции высказала критику в адрес действий правительства Германии в контексте поставок оружия в Украину. Политик отметила, что граждане Украины нуждаются не столько в вооружениях, сколько в переговорах и конструктивных шагах для достижения мира. Также она обратила внимание на ответственность Германии за поддержание прав Израиля на своё существование, но подчеркнула необходимость различения этой поддержки от действий правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

#украина #вооружение #вооружение вс рф
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