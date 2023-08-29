Apple анонсирует iPhone 15 c IOS 17 в своей штаб-квартире в Купертино

Apple объявила, что проведет пресс-конференцию в своей штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния, 12 сентября, где компания, как ожидается анонсирует новые iPhone.



Мероприятие по запуску будет транслироваться на веб-сайте Apple в 13:00 по восточному времени. Apple использует предварительно записанные видеоролики для запуска своих iPhone с 2020 года.

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Ожидается, что новые модели iPhone, вероятно, под брендом iPhone 15, будут использовать порт зарядки USB-C после того, как в октябре Европейский союз принял знаменательный закон, требующий, чтобы все мобильные телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в ЕС, использовали USB-C для проводной зарядки, с крайним сроком 28 декабря 2024 года.

Согласно сообщениям, некоторые из новых устройств Apple могут быть изготовлены из титана. Компания также может анонсировать на мероприятии новые модели Apple Watch, в том числе обновленную версию высококлассных Apple Watch Ultra.

Apple также обычно выпускает новую версию iOS для iPhone на сентябрьском мероприятии. В этом году программное обеспечение iOS 17 включает в себя более наглядный идентификатор вызывающего абонента, называемый плакатами контактов, улучшенную автозамену и новое приложение для ведения журнала.