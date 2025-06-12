Одно из преимуществ водорода – полное отсутствие выбросов CO₂ (углекислого газа) при сгорании.

Компания Toyota Motor Corporation совместно с финским производителем оборудования для саун Harvia представила прототип сауны, обогреваемой водородом. Работает она на специальной водородной печи, которая не выделяет углекислый газ при сгорании топлива.

Источник изображения: Toyota

В основе системы — горелка, разработанная Тойота. В ней водород сгорает внутри топки, а образующееся пламя и горячий воздух нагревают камни, обеспечивая традиционный пар. При этом в атмосферу не попадают прямые выбросы CO₂ — продуктами сгорания становятся только вода и тепло.

Harvia отвечала за конструкцию и дизайн сауны, включая парную и каменку. Toyota занималась разработкой горелки и системой подачи топлива. В прототипе используется модифицированный резервуар с камнями и встроенные водородные горелки.

Источник изображения: Toyota

Проект был впервые показан на World Sauna Forum в финском городе Ювяскюля. На стенде Harvia была размещена надпись «World’s first hydrogen sauna» (Первая в мире водородная сауна).