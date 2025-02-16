По последним сведениям, закупочная цена соленой икры горбуши стартует от 4,5 тыс. рублей за килограмм, что на 50% ниже декабрьских показателей.

Всероссийская ассоциация предприятий рыбной отрасли, предпринимателей и поставщиков (ВАРПЭ) зафиксировала значительное снижение оптовых цен на красную икру в дальневосточном регионе. Однако на данный момент это не оказало заметного влияния на стоимость товара в розничных сетях, передает РИА Новости.

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По последним сведениям, закупочная цена соленой икры горбуши стартует от 4,5 тыс. рублей за килограмм, что на 50% ниже декабрьских показателей. Икра кеты также подешевела на 15%, теперь ее стоимость начинается от 5,5 тыс. рублей за килограмм.

Несмотря на ощутимое снижение закупочных цен, в Москве розничная стоимость икры горбуши сократилась всего на 1% (до 8,1 тыс. рублей), а кеты – на 7% (до 8 тыс. рублей).

Как отметил глава ВАРПЭ Герман Зверев, уровень оптовых цен на икру не связан с сезонными всплесками спроса, такими как праздники зимой и весной. Он подчеркнул, что дефицит качественной икры с Дальнего Востока не ожидается. Более того, он выразил уверенность, что снижение цен в оптовом секторе вскоре отразится и на розничных продажах.

Осенью прошлого года красная икра в России значительно подорожала. Причинами называли резкое сокращение улова на Дальнем Востоке, а также негативное влияние браконьерства. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов в ноябре критиковал необоснованно завышенные цены, считая их неадекватными. По его словам, на рынке еще остаются запасы с прошлого года, а производство аквакультурной икры также стабильно. Представители отрасли отмечали, что после новогодних праздников ожидается снижение цен примерно на 10%.