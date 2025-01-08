Одной из главных причин слияния является возрастающее давление со стороны технологий создания изображений на базе искусственного интеллекта.

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Getty Images и Shutterstock объявили о слиянии, оцененном в 3,7 миллиарда долларов.

Согласно пресс-релизу, генеральный директор Getty Images Крейг Питерс продолжит возглавлять объединённую компанию. При этом обновленный совет директоров будет включать представителей обеих сторон, включая CEO Shutterstock Пола Хеннесси.

Несмотря на слияние, Shutterstock продолжит существовать как отдельный веб-сайт. Это подтвердила представитель Getty Images Энн Фланаган в интервью для The Verge.

Одной из главных причин слияния является возрастающее давление со стороны технологий создания изображений на базе искусственного интеллекта. Такие компании, как OpenAI, Google, Microsoft и Adobe, активно развивают свои решения в этой области.

В 2023 году Getty Images представила генератор изображений, созданный на основе их обширной библиотеки лицензированных фотографий. Инструмент на базе ИИ также стал доступен на iStock. Помимо этого, Getty Images объединилась с Picsart для создания «ответственного и коммерчески безопасного» генератора изображений на базе ИИ.

Shutterstock, в свою очередь, заключила соглашение с OpenAI для обучения ИИ, а также сотрудничает с Meta, Google и Amazon.

Крупные сделки, подобные этой, нередко привлекают внимание антимонопольных органов. Однако пока неясно, как власти отреагируют на объединение двух гигантов.