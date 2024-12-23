Центральным элементом нового открытия стали цирконы — мельчайшие кристаллы, образующиеся в лаве при ее охлаждении. Эти минералы, найденные в пробах лунного реголита, доставленных миссией «Аполлон-17», имеют возраст 4,35 миллиарда лет.

Современное исследование американских и европейских ученых переписывает историю возникновения Луны. Анализ древнейших лунных пород показал, что наш естественный спутник появился гораздо раньше, чем считалось ранее. Согласно данным, возраст Луны составляет около 4,51 миллиарда лет, что практически совпадает с возрастом Земли. Это открытие ставит под сомнение устоявшуюся гипотезу, утверждавшую, что Луна образовалась примерно 4,4 миллиарда лет назад.

Источник изображения: NASA

Центральным элементом нового открытия стали цирконы — мельчайшие кристаллы, образующиеся в лаве при ее охлаждении. Эти минералы, найденные в пробах лунного реголита, доставленных миссией «Аполлон-17», имеют возраст 4,35 миллиарда лет. Анализ их состава подтвердил, что внутренние слои Луны подверглись сильному нагреву и переплавлению. Такое интенсивное воздействие объясняется гравитационными силами Земли и Солнца, что возможно только при крайне раннем формировании Луны.

Ученые провели компьютерное моделирование, чтобы восстановить гравитационные процессы, влияющие на Луну. Согласно результатам, около 4,35 миллиарда лет назад Луна находилась на орбите, где гравитационное воздействие Земли и Солнца привело к значительному нагреву ее недр. Это, в свою очередь, стало причиной геологических изменений, которые мы наблюдаем в лунных образцах сегодня.

Ранее ученые предполагали, что Луна образовалась через значительное время после Земли в результате столкновения нашей планеты с крупным космическим объектом. Однако новое открытие свидетельствует о том, что Луна и Земля возникли практически одновременно.

Возраст цирконов, обнаруженных в лунных породах, а также низкое количество древних кратеров на поверхности спутника подтверждают гипотезу об одновременном формировании. Эти данные предоставляют новый взгляд на историю не только Луны, но и всей Солнечной системы.