Новые заводы в Бельгии и Франции помогут компании снизить зависимость от Китая.

Французская компания Safran, производящая авиадвигатели, столкнулась с проблемами в поставках компонентов для CFM LEAP-1A, используемых в узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и Comac C919. Для снижения зависимости от внешних поставщиков компания развивает программу импортозамещения.

Источник изображения: Safran

В Бельгии будет построен завод Safran Blades для производства до 700 000 титановых лопаток турбин в год. Во Франции создается литейное производство Safran Turbine Airfoils. Заключено сотрудничество с французской компанией Aubert & Duval, которая станет основным поставщиком сырья. Эти меры позволят сократить зависимость от китайского поставщика Hyatech, на которого ранее приходилось более половины поставок титановых лопаток.

Решение перейти на локальное производство вызвано такими факторами, как пожар на заводе Leistritz в Таиланде и усиление конкуренции после сделки Pratt & Whitney. Safran планирует полностью отказаться от закупок титановых лопаток в Китае.

Помимо этого, французская компания Safran планирует увеличить годовой доход и существенно повысить прибыль к 2028 году. Рост обусловлен увеличением пассажиропотока, ростом оборонных бюджетов, наращиванием производства и улучшением ценовой политики. Ожидается, что операционная прибыль компании к 2028 году составит от 6 до 6,5 миллиардов евро. Основной вклад в рост внесет переход на двигатели LEAP, производимые совместно с GE Aerospace для самолетов Boeing и Airbus.