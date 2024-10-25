Это будет гибридный минивэн «экстра-класса»

В ноябре 2024 года на российском рынке стартуют продажи минивэна Wey от компании Great Wall Motor.

На российский рынок поступит версия минивэна с полуторалитровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Один из электродвигателей встроен в двухступенчатую коробку передач, а второй установлен на задней оси. Суммарная мощность силовой установки составляет 478 лошадиных сил.

Покупателям будет предложено два варианта компоновки салона: на шесть и семь мест. Шестиместный вариант Business Lounge имеет длину более пяти метров и колесную базу 3,08 метра. Семиместный вариант Premium немного больше — его длина составляет 5,4 метра, а ширина — 1,89 метра.

Шестиместная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, в то время как семиместная версия справляется с этим за 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 170 км/ч. Смешанный расход топлива при полностью разряженной батарее составляет 6,5-6,7 литра на 100 километров.

Не менее интересной новинкой от Great Wall станет премиальный рамный внедорожник Tank 400, который ожидается в первом квартале 2025 года. Этот внедорожник оборудован неразрезным задним мостом и двухрычажной передней подвеской. Клиренс в 224 миллиметра позволяет уверенно преодолевать различные препятствия на дороге.

На российском рынке Tank 400 появится с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил. Кроме того, внедорожник будет оснащен интеллектуальным полным приводом (Torque-on-Demand) и системой блокировки дифференциалов.

Хотя в Китае есть гибридная версия Tank 400, пока нет информации о ее появлении на российском рынке. В этой модели используется двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 245 лошадиных сил и электромотор на 163 лошадиные силы, встроенный в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность гибридной установки составляет 408 лошадиных сил.

Great Wall Motor демонстрирует сильный рост. В частности, в третьем квартале 2024 года компания зафиксировала увеличение чистой прибыли на 224% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сыграл важную роль в этом, составив 36% от общего объема продаж в первой половине года. Ожидается, что компания достигнет своей цели в 400 000 - 500 000 экспортированных автомобилей в 2024 году.

Также, инвестиционная компания JPMorgan повысила рейтинг акций Great Wall Motor с "нейтрального" до "выше рынка", увеличив целевую цену до 18 гонконгских долларов.