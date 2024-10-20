Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

Экс-владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев снова оказался в центре внимания мировых СМИ после его задержания в Варшаве. Этот инцидент стал еще одним эпизодом в череде событий, связанных с финансовыми скандалами вокруг биржи WEX и ее бывшего руководства.

Как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Менделеев, генеральный директор компании Exved, Дмитрий Васильев был арестован в Польше по запросу Интерпола. Основанием для задержания послужил ордер, выданный США. Американские власти обвиняют экс-главу WEX в содействии уклонению от антироссийских санкций. Менделеев также отметил, что в данный момент начат процесс экстрадиции Васильева в США.

По словам Менделеева, в защиту Васильева вовлечены польские юристы, которые ведут его дело. При этом бизнес и проекты, связанные с Васильевым, остаются под управлением его ближайших партнеров.

Один из ключевых моментов, на который обратил внимание Сергей Менделеев, касается телефона Васильева. По его словам, устройство было взломано. Васильев, по утверждению Менделеева, пытался использовать телефон в качестве доказательства отсутствия претензий к нему со стороны Казахстана, однако это не помогло избежать ареста.

WEX — это криптовалютная биржа, которая в свое время являлась одной из самых известных платформ для обмена криптовалют. Однако в июле 2018 года биржа приостановила возможность полноценного вывода средств, объясняя это «техническими работами». В то же время Дмитрий Васильев заявил о передаче прав на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию Хавченко, известному под прозвищем «Морячок».

Спустя месяц, в августе 2018 года, стало известно о банкротстве WEX. Работа биржи была окончательно приостановлена, что привело к значительным финансовым потерям среди клиентов. По данным инициативной группы пострадавших пользователей, общий ущерб превысил $400 млн. Дмитрию Васильеву приписывают личное выведение около $200 млн.

Весной 2019 года правоохранительные органы Казахстана объявили Дмитрия Васильева в межгосударственный розыск по подозрению в мошенничестве. В июле того же года он был арестован в Италии, однако в тюрьме провел лишь несколько недель.

Позднее, в сентябре 2021 года, окружная прокуратура Варшавы подтвердила очередное задержание Васильева. Однако в декабре того же года он был освобожден и вернулся в Россию. По словам адвоката Кшиштофа Брола, суд еще не вынес окончательного решения о его экстрадиции в Казахстан.

Даже после краха WEX события вокруг биржи не прекратились. В сентябре 2021 года с одного из кошельков WEX неизвестный вывел 100 ETH, которые затем поступили на крупную криптобиржу Binance.

В марте 2022 года в России был задержан еще один ключевой фигурант дела — Алексей Билюченко, также известный как «красный админ» BTC-e и WEX. Его подозревают в растрате активов биткоин-биржи.

В мае 2022 года Дмитрий Васильев был задержан в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.