Это большой рейтинг термопаст для тех, кто ищет, чем бы таким намазать процессор, чтобы охлаждение было максимально эффективным. Спойлер: не всё держится только на MX4 и GD900.

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Решил разбить пасты на три категории по теплопроводности, чтобы каждый мог сразу посмотреть то, что актуально для него. Итого получилось три подборки термопаст с теплопроводностью до 5 Вт на метр Кельвин, до 10 Вт на метр Кельвин и 10+ Вт.

Термопасты с теплопроводностью до 5 Вт/мК

Начнём с простого: лёгкие термопасты с теплопроводностью до 5 Вт для лёгких холодных процессоров без всякого там оверклокинга и водяного охлаждения.

На четвёртом месте КПТ-8 — нестареющая классика, выручившая бесчисленное количество ПК и их владельцев. Вы наверняка о ней слышали, если хотя бы раз имели дело со сборкой компа.

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Само собой, посоветовать эту пасту я могу только для совсем уж лайтовых старых ПК, где старая паста окаменела и, возможно, даже стала частью корпуса. Но основная проблема этой КПТ-8 — засыхание на длинной дистанции. Не могу сказать, что повально каменеет спустя пару месяцев, но хотя бы раз в год её всё-таки стоит менять, а то она совсем теряет свои свойства и перестаёт приносить пользу охлаждению.

Конечно, огромного влияния на снижение температуры она не оказывает со своей теплопроводностью примерно в 0,7 Вт на метр Кельвин. Не скажешь, что намазав ею процессор, он скинул температуру и перестал греться. Тем не менее, за неимением ничего более нужного, нужно же всё-таки что-то нанести. Вот на такой случай КПТ-8 и можно рассмотреть.

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Сама по себе она выносливая, заявленные рабочие температуры от -50 и вплоть до 200°. Так что какие-то особенные условия ей не нужны. Поставляется в шприце фасовкой на 0,5 г, 1,5 г и 20 г. Сколько устройств нужно обновить, каким методом наносить и нужен ли запас на будущее — отталкивайтесь от этих критериев и выбирайте объём. Для облегчения задачи уточню: рассчитывайте примерно 1 г для нанесения на центральный процессор.

Третье место рейтинга заняла Alseal 3. Да, не такая распространённая среди массового рынка, о ней явно немногие слышали, но тем не менее это ещё один вариант для совсем старых ПК или ноутбуков на древних процессорах десятилетней давности. Конечно, можно нанести такую пасту и на какой-нибудь овощной i3-10100. Но зачем, если для таких ЦП есть варианты поинтереснее?

Так вот, Alseal 3 по сравнению с прошлой КПТ-8 теплопроводность повыше, в районе 1,8 Вт на метр Кельвин. Не скажу, что на тестах по сравнению с КПТ-8 был какой-то существенный отрыв — максимум 1°. Так что показатели в два раза повышенной теплопроводности — штука не самая точная. Хотя, если действительно использовать эту пасту вместе с простым процессором, проблем не будет. Ну хотя бы с высыханием.

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Вообще, своих свойств она не должна терять при использовании в правильных условиях с температурами от -30 до 200°. Понятное дело, что у большинства пользователей в этом плане никаких проблем нет. Но вот время — штука беспощадная и как бы отечественный производитель не рассказывал о том, что паста не высыхает, лишний раз в год менять её при чистке ПК надо — благо, нет проблем ни с нанесением ни с удалением. Паста сама по себе жидкая, с плотностью 2,5 г на кубический сантиметр, легко наносится и потом стирается даже через продолжительное время.

В этом плане, кстати, по сравнению с прошлой КПТ-8, даже руки проще после неё отмыть. Только объём подберите: выбор тут есть из трёх вариантов: на 1,5 г — буквально одно, ну максимум два нанесения, 3 г — на 3-4 нанесения и 20 г. Ну тут уж сами посчитайте.

На втором месте топа стоит GD900 — термопаста с самым высоким показателем теплопроводности в этой подборке: около 4,8 Вт на метр Кельвин. Такую уже и на новенькие процессоры наносят без страха с ТДП под 280 Вт и под горячие камни с разогнанной частотой пробуют. Конечно, всё зависит от индивидуальной сборки каждого: у кого-то это будет шестнадцатиядерный Xeon, у кого-то Intel i9-11900K. Плюс ко всему, разные системы охлаждения, видеокарты, материнские платы.

И вот так сразу зачитывать некоторые тесты термопасты не совсем правильно, так как результаты всегда будут отличаться. Я же просто говорю, что увидел в среднем по больнице среди обзоров, отзывов и тестов владельцев. Так вот, повторюсь, использую GD900 и для горячих и для холодных процессоров в качестве недорогого решения. Сюда же приплетаю ноутбуки и видеокарты — вообще без разбора.

Основной аргумент этому — хорошая эффективность за минимальные деньги. Не зря же GD900 уже столько лет остаётся на плаву. И действительно, 4,8 Вт на метр Кельвин вселяют доверие. После прошлых двух участников тут уж, думаю, не нужно объяснять, что в тестах GD ушла вперёд по сравнению с КПТ и Alseal. Хотя всё равно уже не раз выяснял, что теплопроводность немного завышена, но тут действительно можно получить разницу даже в 5° по сравнению с другими пастами.

С ценником тоже не прогадали, поэтому паста получается очень выгодной покупкой как для больших объёмов, так и для разового использования.

На первое место я поставил что-то более мейнстримовое и современное — Deepcool Z5. Паста, которую можно использовать для бюджетного офисного или домашнего ПК, не для рендеринга и оверклокинга. А это у нас все лайтовые процессоры с ТДП на уровне 65-95 Вт, то есть нанёс и забыл. С ней ничего не происходит. Deepcool Z5 на протяжении нескольких лет не теряет своих свойств, держит ту температуру, которая показывала ещё будучи свежей. Так что как вариант — нанести и забыть на 3-4 года.

Сейчас на крупных маркетплейсах она продаётся только в одной фасовке — в шприце на 3 г. Заявленная теплопроводность у Z5 в три раза ниже, чем у прошлой GD900, но при этом, конечно, особой разницы в эффективности между ними нет. Хорошо работает и с лёгкими четырёх- и шестиядерными процессорами. Deepcool Z5 можно считать термопастой для ПК среднего уровня.

Для горячих сборок на навороченное, предусмотрено Z10, поэтому никто особо не экспериментирует. И вам тоже советую: для чего-то погорячее лучше посмотреть варианты из следующей подборки. В общем и целом, если нет особого желания перебирать, что нанести при сборке ПК из новых комплектующих или что нанести для обслуживания ПК с железом постарше, можно просто взять этот Deepcool Z5.

Легко наносится, хорошая консистенция, плотность в 2,3 г на кубический сантиметр, и не каменеет при температурах от -50 до 200°. Лишь одно главное условие: не применять её на горячих процессорах или видеокартах.

Термопасты с теплопроводностью до 10 Вт/мК

На третьем месте нашей подборки, или, скорее, это просто то, что можно взять, будет Arctic MX-4. Возможно, уже не раз слышали о ней и видели во многих рейтингах на YouTube. Так вот, в первую очередь хочу обратить внимание, что это классическая термопаста, безо всяких добавок. Так что использовать её, если вы, конечно, не собираетесь срывать радиатор, будет целесообразно. С ней ничего не происходит и, конечно, каменеть тоже не будет.

На выходе вы получите стабильный уровень теплопроводности в 8,5 Вт на метр Кельвин. Не, конечно, больше, но заявленная до 10 Вт звучит более привлекательно. На практике, когда проводите замеры, например, Arctic MX-4 была одной из самых удачных по сравнению с другими термопастами в своём классе, оставляя разницу на 5-10°. В этом плане действительно неплохая и, в отличие от тех же GD900 и Z5, годится для оверклокинга.

Всё же 8,5 Вт дают о себе знать при работе с процессорами с TDP до 280 Вт. Так что для тех, кто любит кастомизировать свои ПК и собирает все последние новинки, Arctic MX-4 вам точно подойдёт. И вы вряд ли когда-то разочаруетесь. Есть несколько вариантов, включая шприц на 4 г, 10 г и на 20 г. Конечно, цена на большую фасовку ниже в пересчёте на грамм. Обычная цена на MX-4 — 500-700 рублей, так что не дёшево, но с уверенностью могу сказать, что вы не прогадаете, если решите приобрести Arctic MX-4.

На втором месте нашего топа по теплопроводности до 10 Вт на метр Кельвин оказался Cooler Master MasterGel Pro V2. Она тоже достаточно известная на рынке, но уже по другому принципу, нежели MX-4. Тут уже теплопроводящие свойства немного завышены, но с точностью можно всегда разобраться. У MasterGel в характеристиках всего 9 Вт на метр Кельвин, и всё что вы получите, в основном будет зависеть от мощности и нагрузки на процессор.

Опять же, на практике вроде бы ничем не отличается от MX-4, но помимо этого она и выглядит гораздо лучше, чем вся остальная термопаста. Не знаю, сколько раз собирал ПК, но только у неё было желание делать всё как-то аккуратнее. Поэтому, по сравнению с другими, кто-то сразу увидит, что MasterGel выглядит даже более современно.

Пасту я использую в основном для обычных сборок, она универсальная. И если не забывать про регулярное техническое обслуживание и замену термопасты, таких проблем не будет. Точнее, даже если не менять в течение 5-7 лет, с ней ничего не произойдёт.

В продаже доступна фасовка в 1 г, 3 г, 5 г и 10 г. Опять же, чем больше объём, тем экономичнее по цене, так что рекомендую взять хотя бы на 3 г. Дешёвая она, не сказать что совсем, но если использовать для домашних сборок, всё зависит от специфики системы охлаждения.

На первом месте этого сегмента и, как мне кажется, настоящая находка для тех, кто работает с более производительным железом, оказалась Noctua NT-H1. Знаете, эта паста подходит для всего. Для всех стилей и моделей процессоров. Эта паста универсальна и к тому же сама по себе флагманская в плане качества. Да, может быть, по сравнению с MX-4 или MasterGel она и подороже. Но за что мы платим, если просто хотим получить идеальную температуру на всех собранных ПК?

На выходе Noctua NT-H1 выдаёт 8-9 Вт на метр Кельвин, что опять же очень близко к заявленным характеристикам и всегда помогает держать показатели на уровне. Если поработаете с оверклокингом, тем более это тот вариант, который отлично работает при активных нагрузках. Просто рекомендую — сами почувствуете разницу при замерах.

Тем не менее, при частом использовании всё же не забывайте про регулярное обновление. У Noctua NT-H1 достаточно хорошая прочность при температурах от -50 до 80°. Но, поверьте, если вы собираете много ПК и делаете это регулярно, лучше сразу, хотя бы раз в полгода обновлять термопасту на горячих процессорах.

Паста также доступна в нескольких вариантах: 3, 10, 30 г. В итоге выбор зависит от того, сколько раз вы собираетесь менять и в каком режиме будете использовать. В заключение, если хотите услышать какой-то один вердикт по термопастам, можете просто взять Noctua NT-H1 и этого вам будет достаточно.

Термопасты с теплопроводностью 10+ Вт/мК

На первое место я поставил Noctua NT-H2. Ничего другого и не ждал от производителя. Паста выдаёт около 10 Вт на метр Кельвин, а при тестах, конечно и выше. На выходе всё это выливается в стабильно низкие температуры, поэтому для оверклокинга она точно подойдёт. Как показала практика, с ней также нет никаких проблем. Использую её как для процессоров, так и для видеокарт, особенно для горячих в своих тестах.

Никогда, если использовать её в рабочем режиме, никаких вопросов не возникало. По сути, о Noctua NT-H2 можно сказать, что мы получаем по факту всё, что вам нужно. Да, она может не идеальна, но всё равно из всех известных вариантов на рынке — лучше.

Второе место я отдал Thermal Grizzly Kryonaut — ещё один известный вариант. Эта паста предназначена для оверклокеров и профессионалов. У неё почти идеальные показатели — 12,5 Вт на метр Кельвин, при этом также просто бомбезная подача, так что наносить её проще простого. Всё это даёт результаты и её часто используют те, кто не жалеет средств для своего ПК. Не случайно же её активно используют во всех тестах.

На третьем месте этой подборки термопаст у нас Artic Silver 5 — старая проверенная временем паста. 8,9 Вт на метр Кельвин, которая также подходит для любых задач, в том числе для оверклокинга. Удачно держит свои характеристики, но периодически нужно обновлять. Так что это тот случай, когда лучше выбрать Noctua NT-H2, но Arctic Silver тоже хороша, если вы считаете, что это ваше.