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Аналитики CryptoQuant заметили, что тeкущaя динамика биткоина следует моделям 2013 и 2020 годов
Зa эти пepиoды дoлгocpoчныe дepжaтeли двaжды пoлучaли бoльшую пpибыль зa cчёт дocтижeния пикoв в oбeиx фaзax этиx циклoв.

Аналитики компании CryptoQuant выявили интересную тенденцию в поведении биткоина, которая напоминает исторические циклы 2013 и 2020 годов. Эти периоды отличались значительным ростом цен, и долгосрочные держатели получали большую прибыль за счет достижения пиков на обоих этапах. Учитывая макроэкономическую ситуацию и подход Федеральной резервной системы к борьбе с инфляцией, эксперты предполагают, что биткоин в ближайшее время может показать рост волатильности, но общая динамика останется позитивной.

Ранее биткоин уже демонстрировал похожие колебания, и нынешняя ситуация напоминает 2013 и 2020 годы. Тогда долгосрочные инвесторы сумели получить значительную прибыль благодаря стратегическому удержанию активов. Текущие экономические условия, в том числе осторожная политика ФРС по отношению к инфляции, могут способствовать увеличению интереса к криптовалютам. Таким образом, в ближайшие годы ожидается новый виток роста биткоина, который, по прогнозам экспертов, будет сопровождаться увеличением ликвидности на рынке.

В последние месяцы биткоин демонстрирует признаки роста после тестирования уровней сопротивления. Вчерашний скачок до $63 000 показывает силу актива, несмотря на недавний откат до $59 000. Этот кратковременный спад был быстро поглощен восходящим трендом, что свидетельствует о потенциальной устойчивости криптовалюты. Важно отметить, что эксперты прогнозируют продолжение волатильности в краткосрочной перспективе, однако для долгосрочных инвесторов это скорее возможность извлечь прибыль.

Эксперты считают, что в ближайшие годы, вплоть до 2025 года, биткоин будет показывать заметный рост. Основной причиной этого станет увеличение ликвидности на криптовалютном рынке, связанное со снижением процентных ставок и увеличением интереса к цифровым активам. Долгосрочные держатели биткоина, по прогнозам, смогут воспользоваться преимуществами этого роста, оставаясь в плюсе в периоды повышенной волатильности.

На данный момент биткоин демонстрирует силу, протестировав уровень сопротивления в районе $63 000. Это произошло вскоре после отката к $59 000, который оказался кратковременным. Восходящий тренд вновь подтверждает положительную динамику актива и вероятность дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.

#криптовалюта #биткоин #рост цен #цифровые активы #волатильность #ликвидность #макроэкономика #федеральная резервная система #сопротивление #долгосрочные держатели
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