Под капотом LaFerrari скрывается 6,3-литровый двигатель V12 с непосредственным впрыском топлива, расположенный сзади посередине. Этот монстр раскручивается до 9250 об/мин, развивая невероятные 800 л. с. и 700 Нм крутящего момента.

Ferrari LaFerrari теперь доступна и на российском рынке. Московский салон предоставляет уникальную возможность заказать этот выдающийся гибридный суперкар, выпущенный в 2016 году, по цене 499 миллионов рублей. Эксклюзивная модель будет доставлена из Германии.

Впервые представленный в 2013 году, этот автомобиль стал первым полным гибридом в линейке Ferrari и долгое время считался самым мощным транспортным средством компании. За его впечатляющей внешностью скрывается не менее внушительная «начинка» — 6,3-литровый V12 двигатель с непосредственным впрыском топлива. Установленный посередине, ближе к задней части кузова, этот мотор развивает 800 лошадиных сил и достигает 9250 оборотов в минуту.

Этот суперкар оснащён инновационной системой KERS (система рекуперации кинетической энергии), которая добавляет дополнительные 163 лошадиные силы. Общая мощность автомобиля составляет внушительные 963 лошадиные силы, что позволяет ему разгоняться от 0 до 97 км/ч всего за 2,7 секунды. На трассе этот автомобиль показывает выдающиеся результаты, преодолевая четверть мили(около 402 м.) за 10,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 355 км/ч.

Каждый экземпляр Ferrari LaFerrari создавался вручную в легендарной мастерской в Маранелло с 2013 по 2016 годы. Всего было выпущено 500 автомобилей, и каждый из них уже стал настоящей редкостью на рынке. Первоначальная стоимость нового автомобиля составляла не менее миллиона евро. И в настоящее время его стоимость на вторичном рынке только возрастает.

Так экземпляр 2015 года выпуска Ferrari LaFerrari был выставлен на аукционе eBay в 2022 году. За него просили внушительную сумму — 4 350 000 долларов, что на момент продажи составляло около 420 миллионов рублей.